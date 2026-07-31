Коли міняти оливу в дизельному авто, яке їздить у місті та по трасі

Заміна оливи у дизельному двигуні. Фото: ericscarcare.com

Міські затори, постійні світлофори та короткі поїздки піддають дизельний двигун підвищеним навантаженням. За таких умов стандартні міжсервісні регламенти втрачають сенс, позаяк дизпаливо при згорянні виділяє велику кількість сажі. Висока компресія у циліндрах та наявність турбіни вимагають від мастила максимальної міцності захисної плівки, тому заміна оливи має відбуватися вчасно.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

Ознаки зносу

Через активну роботу турбіни та важкі умови експлуатації мастило втрачає властивості раніше визначеного терміну. Потрібно терміново їхати на сервіс, якщо олива стала надто густою, від щупа відчувається виразний запах гару, або мотор почав активно споживати мастило. Поява металевого гуркоту при запуску чи спрацювання індикатора тиску є сигналами про критичний стан системи.

Рекомендовані інтервали обслуговування суттєво відрізняються залежно від режиму їзди.

Для траси з постійною швидкістю оптимальний пробіг становить 12 000–15 000 км.

У міському циклі із заторами інтервал слід скоротити до 8 000–10 000 км.

При поїздках на короткі відстані, русі бездоріжжям або з причепом заміну виконують кожні 6 000–8 000 км.

Для турбодизелів експерти радять дотримуватися позначки 7 000–10 000 км, щоб уникнути зносу підшипників турбокомпресора.

Вибір та вартість

Для автомобілів з сажовим фільтром DPF необхідно використовувати виключно малозольні оливи класу Low SAPS, які запобігають забиванню системи очищення вихлопу. Необхідно також контролювати рівень на щупі: його зростання свідчить про потрапляння солярки в картер під час регенерації фільтра, що вимагає негайного візиту на СТО.

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Дизельні мотори зазвичай потребують більшого об'єму мастила ніж бензинові, від 5 до 7,5 л. Купівля якісної низькозольної синтетики та оригінального фільтра обійдеться у 2500–5500 грн, а робота фахівців на СТО коштуватиме додатково 300–600 грн. Але загальні витрати на сервіс є копійчаними у порівнянні з капітальним ремонтом силового агрегату.

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з двигуном авто, коли падає рівень оливи. Ігнорування таких симптомів швидко призводить до критичних пошкоджень силового агрегату.

Також читайте, які помилки водіїв при заміні моторної оливи руйнують двигун. Наприклад, обираючи мастило лише за в’язкістю, водії ігнорують важливі критерії.