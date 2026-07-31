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Главная Авто Когда на самом деле менять моторное масло в дизельном автомобиле

Когда на самом деле менять моторное масло в дизельном автомобиле

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 06:00
Когда менять масло в дизельном авто, которое ездит по городу и по трассе
Замена масла в дизельном двигателе. Фото: ericscarcare.com

Городские пробки, постоянные светофоры и короткие поездки подвергают дизельный двигатель повышенным нагрузкам. В таких условиях стандартные межсервисные интервалы теряют смысл, поскольку дизельное топливо при сгорании выделяет большое количество сажи. Высокая компрессия в цилиндрах и наличие турбины требуют от масла максимальной прочности защитной пленки, поэтому замена смазки должна производиться своевременно.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vidi.

Признаки износа

Из-за активной работы турбины и тяжелых условий эксплуатации масло теряет свои свойства раньше установленного срока. Нужно срочно обращаться в сервис, если масло стало слишком густым, от щупа ощущается явный запах гари или двигатель начал активно потреблять масло. Появление металлического грохота при запуске или срабатывание индикатора давления являются сигналами о критическом состоянии системы.

Рекомендуемые интервалы обслуживания существенно различаются в зависимости от режима езды.

  • Для трассы с постоянной скоростью оптимальный пробег составляет 12 000–15 000 км.
  • В городском цикле с пробками интервал следует сократить до 8 000–10 000 км.
  • При поездках на короткие расстояния, движении по бездорожью или с прицепом замену производят каждые 6 000–8 000 км.
  • Для турбодизелей эксперты рекомендуют придерживаться отметки 7 000–10 000 км, чтобы избежать износа подшипников турбокомпрессора.

Выбор и стоимость

Для автомобилей с сажевым фильтром DPF необходимо использовать исключительно малозольные масла класса Low SAPS, которые предотвращают забивание системы очистки выхлопных газов. Необходимо также контролировать уровень на щупе: его повышение свидетельствует о попадании дизельного топлива в картер во время регенерации фильтра, что требует немедленного обращения на СТО.

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Дизельные двигатели обычно требуют большего объема масла, чем бензиновые, от 5 до 7,5 л. Покупка качественной низкозольной синтетики и оригинального фильтра обойдется в 2500–5500 грн, а работа специалистов на СТО будет стоить дополнительно 300–600 грн. Но общие расходы на обслуживание сущие копейки по сравнению с капитальным ремонтом силового агрегата.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с двигателем автомобиля, когда падает уровень масла. Игнорирование таких симптомов быстро приводит к критическим повреждениям силового агрегата.

Также читайте, какие ошибки водителей при замене моторного масла разрушают двигатель. Например, выбирая масло только по вязкости, водители игнорируют важные критерии.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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