Лучшие дизельные двигатели, которые будут служить вечно

Дизельные силовые агрегаты разработки прошлых десятилетий до сих пор пользуются огромной популярностью на вторичном авторынке благодаря солидному крутящему моменту в пределах 300-400 Нм и высокой топливной экономичности. Несмотря на достаточную массу среднеразмерных семейных автомобилей, такие моторы способны демонстрировать средний расход топлива на уровне всего 5 л/100 км в смешанном цикле движения. Большинство образцов способны бесперебойно работать до 250 000-300 000 км пробега. На рынке выделяется несколько признанных лидеров, которые при правильном уходе и регулярном сервисе демонстрируют образцовую долговечность.

Немецкие традиции

Самым известным представителем немецкого дизельного семейства является двигатель 2.0 TDI от немецкого концерна VAG, который дебютировал в 2003 году и до сих пор устанавливается на множество моделей. Ранние версии этого мотора оснащались не слишком тихими, но прочными насос-форсунками, однако серьезной проблемой тех лет стали трещины цилиндрических головок, дефекты масляных помп и слабый привод ГРМ. Комплексное восстановление такого старого агрегата может легко превысить рыночную стоимость подержанного автомобиля.

Настоящий прорыв в надежности произошел в 2008 году с переходом на передовую топливную систему Common Rail под маркировкой 2.0 TDI CR. Обновленная конструкция избавилась от детских болезней и легко преодолевает планку в 400 000-500 000 км, требуя лишь своевременного обновления фильтров. Отдельную осторожность механики советуют проявлять лишь к экстремальным версиям с двойным турбонаддувом мощностью 240 л.с., которые чрезвычайно дороги в содержании.

Французский прогресс

Мотор 2.0 dCi от альянса Renault-Nissan выпускается с 2006 года. Агрегат получил прочный чугунный блок, алюминиевую головку, выносливый цепной привод газораспределительного механизма и высоконадежную топливную аппаратуру Bosch. Во время последней модернизации мотор получил систему SCR с необходимостью заправки AdBlue, а его мощность в разных версиях варьируется от 90 до 200 л.с.

Официальный заводской регламент предусматривал обновление масла каждые 30 000 км для снижения расхода коммерческих флотов, что крайне негативно сказывалось на состоянии вкладышей коленчатого вала. Тем не менее, если предыдущий владелец менял масло каждые 10 000-15 000 км, этот двигатель способен без капитального вмешательства проехать 400 000-500 000 км.

Абсолютная устойчивость

Настоящим эталоном пассивной прочности считается легендарный французский двигатель 2.0 HDI от концерна PSA, выпущенный в 1998 году. Первые 8-клапанные версии на 90 или 109 л.с. вообще не имели капризных двухмассовых маховиков и сажевых фильтров, получив статус неубиваемых. Со временем появились более прогрессивные 16-клапанные модификации мощностью до 180 л.с. с ремнем ГРМ, который требует недорогого обновления каждые 120 000 км.

Этот дизель оказался настолько успешным, что его активно закупали другие известные мировые бренды. Увидеть этот надежный силовой агрегат под капотом можно на многих популярных моделях: Ford Focus, Mondeo, Kuga и Galaxy, Suzuki Vitara и Grand Vitara, Volvo S40, V50, V70 и S80.

Другие альтернативы

Мировая индустрия предлагает еще несколько достойных двухлитровых вариантов высокой прочности, среди которых выделяется итальянский двигатель 2.0 MultiJet. Этот мотор отлично зарекомендовал себя на автомобилях марок Fiat, Alfa Romeo и Opel.

Немецкий 2,1-литровый CDI от Mercedes-Benz более двух десятилетий успешно закрывал потребности как утилитарных фургонов, так и представительских седанов премиум-класса.

За пределами европейского рынка лидерство надежно удерживает корейский дизель 2.0 CRDi от концерна Hyundai/Kia. Данные силовые агрегаты демонстрируют превосходную динамику разгона, однако эксперты категорически не рекомендуют выбирать их для сугубо городской эксплуатации из-за быстрого накопления сажи.

