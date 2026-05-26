Самый лучший дизельный двигатель Honda имеет лишь один недостаток

Двигатель Honda 2.2 i-CTDi. Фото: Honda

Honda на протяжении многих десятилетий принципиально отказывалась от разработки дизельных силовых агрегатов, используя для европейского рынка сторонние моторы компании Rover или Isuzu. Однако в начале 2000-х годов инженеры бренда представили свой полностью уникальный и первый авторитетный дизель 2.2 i-CTDi. С сегодняшней перспективы этот двигатель можно уверенно назвать одной из лучших и самых выносливых конструкций XXI века. Несмотря на сложную полностью алюминиевую структуру, мотор без серьезных вмешательств способен преодолевать дистанции более 500 000 км. Надежная топливная система от немецкой фирмы Bosch и водяное охлаждение турбины Garrett обеспечивают феноменальную устойчивость к критическим нагрузкам.

Главный недостаток

Несмотря на множество инженерных преимуществ и отличные отзывы водителей, этот двигатель получил один действительно большой недостаток. Автопроизводитель устанавливал его на очень ограниченную линейку собственных моделей и никогда не делился лицензией с другими автомобильными брендами. Производство этого успешного силового агрегата свернули довольно быстро, заменив его следующим поколением, из-за чего найти на вторичном рынке живой автомобиль без сквозной коррозии кузова с этим двигателем становится все сложнее.

Полный перечень моделей, под капотом которых официально работал этот мотор:

Honda Accord

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Civic

Дополнительным минусом можно назвать полное отсутствие вариантов форсировки, так как двигатель выпускался исключительно в единственной версии мощности на 140 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Он не превращал автомобили в скоростные ракеты, однако обеспечивал солидную тягу с низких оборотов, полное отсутствие эффекта турбоямы и высокую культуру работы. На машинах с механической коробкой передач обязательно устанавливали двухосное колесо, а в альтернативных версиях применяли выносливый фирменный 5-ступенчатый автомат.

Вопросы обслуживания

Среди детских болезней ранних годов выпуска фиксировались трещины выпускного коллектора и дефекты топливной помпы, однако эти проблемы бесплатно устранялись официальными дилерами по гарантии.

В условиях зимней эксплуатации водители иногда сталкиваются с затрудненным запуском при низких температурах, что вызвано неэффективной работой штатного подогревателя топливного фильтра.

Для профилактики сбоев высокоточный топливный фильтр рекомендуется обновлять ежегодно при каждой замене моторного масла.

Важнейшим элементом конструкции является привод газораспределительного механизма с прочной цепью, которая при условии использования качественного масла выдерживает 500 000 километров. Однако капитальный ремонт этого узла требует исключительно оригинальных запчастей OEM, стоимость которых вместе с работой может достигать космических цифр. Дешевые лицензионные заменители от сторонних производителей быстро выходят из строя уже через 5000-10 000 км. Поэтому, покупая подержанную машину с недавно замененной цепью ГРМ, следует проявлять максимальную осторожность, так как высока вероятность наличия внутри некачественных деталей.

