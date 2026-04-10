Механик объяснил, какие автомобили способны проехать более 600 000 км

Honda Odyssey 2024 года.

Большинство водителей считают пробег в 320 000 км внушительным достижением для современного автомобиля. Однако существуют модели, способные удвоить этот результат и проехать более 640 000 км без капитального ремонта основных узлов. Автомобильный эксперт из компании JustAnswer Крис Пайл определил перечень самых надежных машин и условия, при которых они становятся настоящими рекордсменами на дороге.

Техническая реальность

Пайл отмечает, что достижение такого пробега на заводских агрегатах требует идеального ухода и везения. Многие машины преодолевают эту дистанцию только после полной замены силовой установки или трансмиссии. Крис Пайл замечает: "Все автомобили могут проехать 640 000 и более, но многим понадобится смена силовой установки, возможно, более одного раза".

Конечно, общее состояние автомобиля с огромным пробегом не будет безупречным. Владельцам придется столкнуться с постоянными шумами в моторе, повышенным потреблением масла, менее четким переключением передач и не лучшей экономией топлива.

Надежные модели

Среди японских производителей безусловным лидером остается Toyota с моделями Avalon, Tacoma, Sienna и Sequoia. Эти машины проектируются с акцентом на долговечность, а не на экстремальную мощность, что позволяет агрегатам служить десятилетиями. В линейке Honda высокие шансы на рекорд имеют популярные Accord и Civic, а также семейные кроссоверы Pilot и минивэны Odyssey.

Американский автопром представлен моделями Ford F-150 и Expedition, которые традиционно накапливают огромный пробег в коммерческом секторе. Также в списке оказались Subaru Outback и Hyundai Elantra, которые продемонстрировали прогресс в надежности двигателей. Дизельные силовые установки обычно имеют более высокий потенциал для длительной эксплуатации, чем бензиновые аналоги, из-за особенностей конструкции.

Правила ухода

Достижение пробега свыше 640 000 км требует регулярных поездок продолжительностью не менее 30 минут еженедельно. Короткие дистанции и длительные простои негативно влияют на состояние уплотнителей и металлических деталей автомобиля. Эксплуатация на междугородних трассах обеспечивает большую долговечность, чем постоянное передвижение в пробках мегаполисов в условиях экстремальных температур.

Ключевым фактором успеха остается строгое соблюдение графика замены моторного масла и фильтров. Трансмиссионную жидкость надо менять каждые 50 000-100 000 км, промывку системы охлаждения проводить каждые 100 000-160 000 км, тормозная жидкость меняется каждые два-три года, а замена ремня ГРМ (если есть) согласно интервалам производителя.

Ранее Новини.LIVE писали об автомобилях с пробегом, которые пугают механиков. Они ежедневно сталкиваются с последствиями неудачных инженерных решений, которые превращают эксплуатацию популярных подержанных машин в настоящее испытание для кошелька. Некоторые модели двигателей требуют капитального ремонта еще до достижения пробега 100 000 км.

Также читайте ТОП-10 самых надежных немецких кроссоверов с пробегом. Эксперты назвали десять моделей, которые получили оценку качества от JD Power на уровне 80 баллов и выше.