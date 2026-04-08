ТОП-10 самых надежных немецких кроссоверов с пробегом

Mercedes-Benz GLK 2013 года.

Немецкие автомобили традиционно ассоциируются с высоким качеством сборки и выносливостью основных технических узлов. На вторичном рынке в 2026 году внимание привлекают модели, которые доказали свою надежность годами интенсивной эксплуатации. Выбор проверенного кроссовера позволяет значительно уменьшить расходы на сервис. Эксперты назвали десять моделей, которые получили оценку качества от JD Power на уровне 80 баллов и выше.

Классические Mercedes

Mercedes-Benz M-Class 2008 года (рейтинг 82/100) оборудован 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 272 л.с. Этот автомобиль относится ко второму поколению и отличается малым количеством жалоб на техническое состояние. При должном уходе машина способна демонстрировать стабильную работу даже спустя 18 лет после выхода с конвейера.

Mercedes-Benz GLK-Class 2013 года (рейтинг 85/100) с мотором 3,5 л на 306 л.с. считается одним из самых надежных кроссоверов бренда за последние 25 лет. После рестайлинга производитель устранил большинство ранних недостатков конструкции. Эксперты оценивают этот компактный автомобиль как чрезвычайно выносливый вариант для ежедневного использования.

Выносливый Porsche

Porsche Cayenne 2013 года (рейтинг 87/100) с двигателем 3,6 л мощностью 304 л.с. построен на общей платформе с Volkswagen Touareg. Второе поколение модели стало значительно легче и маневреннее предшественника. Именно этот модельный год получил самый высокий балл за надежность в своей генерации.

Автомобиль предлагает высокое качество материалов салона и стабильную работу силовых агрегатов. Наличие гибридных версий в линейке позволило модели опередить свое время по технологичности. Cayenne остается лидером сегмента по сочетанию спортивной динамики и механической прочности.

Качественные Audi

Audi Q3 2015 года (рейтинг 85/100) оснащается 2-литровым турбомотором на 203 л.с. После обновления модель избавилась от детских болезней, получив лишь минимальное количество отзывов из-за незначительных мелочей. Высокое качество компонентов обеспечивает стабильную эксплуатацию на долгие годы.

Кроссовер Audi Q5 2017 года (рейтинг 82/100) предлагает выбор между 2-литровым турбодвигателем на 223 л.с. и 3-литровым V6. 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия плавно передает мощность на все колеса. Это последняя и наиболее доработанная версия первого поколения популярной модели.

Динамичные BMW

BMW X3 2017 года (рейтинг 86/100) с двигателем 2,0 л на 243 л.с. демонстрирует превосходную живучесть даже спустя десятилетия. Важно следить за состоянием цепи ГРМ, однако в целом конструкция считается чрезвычайно прочной.

BMW X5 2018 года (рейтинг 84/100) с 3-литровым мотором на 304 л.с. также славится надежной трансмиссией ZF, способной пройти более 320 000 км.

Большой кроссовер BMW X7 2021 года (рейтинг 83/100) получил высокие баллы благодаря двигателю B58 мощностью 340 л.с. Качество сборки кузовных панелей и интерьера соответствует самым высоким стандартам марки.

Более компактный BMW X3 2022 года (рейтинг 85/100) на 251 л.с. продолжает традицию безотказности современных баварских машин.

Современный Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2024 года (рейтинг 81/100) является представителем новейшего поколения с 2-литровым двигателем на 187 л.с. Автомобиль получил современную 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и имеет минимальное количество сервисных нареканий. Tiguan остается одним из самых массовых и понятных в обслуживании немецких кроссоверов.

