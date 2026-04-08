ТОП-10 найнадійніших німецьких кросоверів з пробігом

Mercedes-Benz GLK 2013 року. Фото: Mercedes-Benz

Німецькі автомобілі традиційно асоціюються з високою якістю збірки та витривалістю основних технічних вузлів. На вторинному ринку у 2026 році увагу привертають моделі, які довели свою надійність роками інтенсивної експлуатації. Вибір перевіреного кросовера дозволяє значно зменшити витрати на сервіс. Експерти назвали десять моделей, які отримали оцінку якості від JD Power на рівні 80 балів та вище.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Класичні Mercedes

Mercedes-Benz M-Class 2008 року (рейтинг 82/100) обладнаний 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 272 к.с. Цей автомобіль належить до другого покоління та вирізняється малою кількістю скарг на технічний стан. За умови належного догляду машина здатна демонструвати стабільну роботу навіть через 18 років після виходу з конвеєра.

Mercedes-Benz GLK-Class 2013 року (рейтинг 85/100) з мотором 3,5 л на 306 к.с. вважається одним з найнадійніших кросоверів бренду за останні 25 років. Після рестайлінгу виробник усунув більшість ранніх недоліків конструкції. Експерти оцінюють цей компактний автомобіль як надзвичайно витривалий варіант для щоденного використання.

Витривалий Porsche

Porsche Cayenne 2013 року (рейтинг 87/100) з двигуном 3,6 л потужністю 304 к.с. побудований на спільній платформі з Volkswagen Touareg. Друге покоління моделі стало значно легшим та маневровнішим за попередника. Саме цей модельний рік отримав найвищий бал за надійність у своїй генерації.

Автомобіль пропонує високу якість матеріалів салону та стабільну роботу силових агрегатів. Наявність гібридних версій у лінійці дозволила моделі випередити свій час за технологічністю. Cayenne залишається лідером сегмента за поєднанням спортивної динаміки та механічної міцності.

Якісні Audi

Audi Q3 2015 року (рейтинг 85/100) оснащується 2-літровим турбомотором на 203 к.с. Після оновлення модель позбулася дитячих хвороб, отримавши лише мінімальну кількість відгуків через незначні дрібниці. Висока якість компонентів забезпечує стабільну експлуатацію на довгі роки.

Кросовер Audi Q5 2017 року (рейтинг 82/100) пропонує вибір між 2-літровим турбодвигуном на 223 к.с. та 3-літровим V6. 8-ступенева автоматична трансмісія плавно передає потужність на всі колеса. Це остання і найбільш доопрацьована версія першого покоління популярної моделі.

Динамічні BMW

BMW X3 2017 року (рейтинг 86/100) з двигуном 2,0 л на 243 к.с. демонструє чудову живучість навіть через десятиліття. Важливо стежити за станом ланцюга ГРМ, проте загалом конструкція вважається надзвичайно міцною.

BMW X5 2018 року (рейтинг 84/100) з 3-літровим мотором на 304 к.с. також славиться надійною трансмісією ZF, що здатна пройти понад 320 000 км.

Великий кросовер BMW X7 2021 року (рейтинг 83/100) отримав високі бали завдяки двигуну B58 потужністю 340 к.с. Якість збірки кузовних панелей та інтер'єру відповідає найвищим стандартам марки.

Компактніший BMW X3 2022 року (рейтинг 85/100) на 251 к.с. продовжує традицію безвідмовності сучасних баварських машин.

Сучасний Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2024 року (рейтинг 81/100) є представником найновішого покоління з 2-літровим двигуном на 187 к.с. Автомобіль отримав сучасну 8-ступеневу автоматичну коробку передач та має мінімальну кількість сервісних нарікань. Tiguan залишається одним з найбільш масових та зрозумілих в обслуговуванні німецьких кросоверів.ʼ

