Механік пояснив, які автомобілі здатні проїхати понад 600 000 км

Honda Odyssey 2024 року. Фото: motortrend.com

Більшість водіїв вважають пробіг у 320 000 км значним досягненням для сучасного автомобіля. Проте існують моделі, здатні подвоїти цей результат і проїхати понад 640 000 км без капітального ремонту основних вузлів. Автомобільний експерт з компанії JustAnswer Кріс Пайл визначив перелік найнадійніших машин та умови, за яких вони стають справжніми рекордсменами на дорозі.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Технічна реальність

Пайл наголошує, що досягнення такого пробігу на заводських агрегатах вимагає ідеального догляду та везіння. Багато машин долають цю дистанцію лише після повної заміни силової установки або трансмісії. Кріс Пайл зауважує: "Усі автомобілі можуть проїхати 640 000 і більше, але багатьом знадобиться зміна силової установки, можливо, більш як один раз".

Звісно, загальний стан автомобіля з величезним пробігом не буде бездоганним. Власникам доведеться стикнутися з постійними шумами в моторі, підвищеним споживанням оливи, менш чітким перемиканням передач та не найкращою економією пального.

Надійні моделі

Серед японських виробників безумовним лідером залишається Toyota з моделями Avalon, Tacoma, Sienna та Sequoia. Ці машини проєктуються з акцентом на довговічність, а не на екстремальну потужність, що дозволяє агрегатам служити десятиліттями. У лінійці Honda високі шанси на рекорд мають популярні Accord та Civic, а також сімейні кросовери Pilot та мінівени Odyssey.

Американський автопром представлений моделями Ford F-150 та Expedition, які традиційно накопичують величезний пробіг у комерційному секторі. Також у списку опинилися Subaru Outback та Hyundai Elantra, які продемонстрували прогрес у надійності двигунів. Дизельні силові установки зазвичай мають вищий потенціал для тривалої експлуатації, ніж бензинові аналоги, через особливості конструкції.

Правила догляду

Досягнення пробігу понад 640 000 км вимагає регулярних поїздок тривалістю не менше 30 хвилин щотижня. Короткі дистанції та тривалі простої негативно впливають на стан ущільнювачів та металевих деталей автомобіля. Експлуатація на міжміських трасах забезпечує більшу довговічність, ніж постійне пересування у заторах мегаполісів за умов екстремальних температур.

Ключовим фактором успіху залишається суворе дотримання графіку заміни моторної оливи та фільтрів. Трансмісійну рідину треба міняти кожні 50 000–100 000 км, промивку системи охолодження проводити кожні 100 000–160 000 км, гальмівна рідина змінюється кожні два-три роки, а заміна ременя ГРМ (якщо є) згідно з інтервалами виробника.

