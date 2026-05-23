Назван один из худших двигателей Honda всех времен

Honda Civic Si 2017 года. Фото: Honda

Японская компания Honda десятилетиями создавала легендарные силовые агрегаты, которые без проблем преодолевали сотни тысяч километров. Однако появление 1,5-литрового турбированного двигателя серии L, который с 2017 года устанавливается на Civic Si, прервало эту тенденцию. Несмотря на хорошую мощность благодаря наддуву, этот мотор продемонстрировал ряд критических конструктивных просчетов. Многие специалисты и автовладельцы теперь называют его одним из худших в современном портфолио бренда.

Разжижение масла

Главной проблемой двигателя L15B7 мощностью 208 л.с. стал эффект разжижения масла. Через систему прямого впрыска топливо подается непосредственно в камеры сгорания. Когда агрегат не успевает прогреться, несгоревший бензин просачивается мимо поршневых колец в картер.

Этот процесс снижает эффективность смазки внутренних компонентов, увеличивая износ деталей. Ситуация усугубляется во время поездок на короткие расстояния и в морозы. Другим минусом прямого впрыска является быстрое образование нагара на впускных клапанах, так как они не очищаются топливом, что ухудшает отклик двигателя.

Конструктивные недостатки

Конструкция блока цилиндров открытого типа также имеет уязвимые места. Охлаждающая жидкость циркулирует вокруг цилиндров через очень узкие каналы, поэтому поверхность уплотнения между прокладкой и блоком слишком тонкая. Прокладка головки блока часто теряет герметичность, особенно после чип-тюнинга.

Владельцы также сталкиваются с износом цепи газораспределительного механизма, расходом масла и поломками актуатора турбины.

Для минимизации рисков эксперты советуют чаще менять масло, избегать нагрузок на холодном моторе и совершать длительные поездки. Правильный уход и контроль уровня антифриза позволяют сохранить ресурс турбины.

