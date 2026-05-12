Худшие двигатели от известных марок: Toyota, Volkswagen, BMW и других

Двигатель Subaru 2.0 дизель.

Даже мировые автогиганты с многомиллиардными бюджетами на разработку иногда выпускают провальные модели двигателей. Конструктивные просчеты, спешка или строгие экологические нормы приводят к появлению проблемных агрегатов. Знание этих недостатков поможет избежать покупки машины, которая станет постоянным гостем на станциях технического обслуживания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Французские ошибки

Двигатель 1.2 PureTech от Stellantis, который ставили различные модели Citroen, Opel и Peugeot, получил дурную славу из-за ремня ГРМ, работающего в масляной ванне. Вместо продления ресурса, масло разъедает резину, частицы которой забивают маслоприемник. Это приводит к масляному голоданию и неизбежному затиранию мотора. В 2022 году было представлено следующее поколение этого двигателя, которое использовало цепь ГРМ, что решило проблему навсегда.

Агрегат 1.6 THP совместной разработки PSA и BMW несмотря на многочисленные награды, оказался крайне капризным в первые годы выпуска. Проблемы с растяжением цепи ГРМ на пробегах 40 000 км и накопление нагара в цилиндрах становятся причиной дорогостоящего сервиса. Эксперты советуют менять масло каждые 10 000 км, чтобы минимизировать риски. Этот мотор можно найти на подержанных BMW, Citroen, Mini и Peugeot.

Немецкие просчеты

Агрегат 1.8 TFSI от Volkswagen стал известным из-за чрезмерного потребления масла, которое часто достигало 0,5 л на 1000 км. Это вызывало закоксовывание поршневых колец и стремительное падение мощности. Так как проблема была массовой, производитель полностью обновил конструкцию только после 2015 года. Этот мотор устанавливался на многие популярные модели Volkswagen и Audi в начале 2000-х годов.

Дизельный 2.0 TDI Volkswagen с насос-форсунками, который ставился на различные модели концерна (от Skoda до Audi), имел проблемы с трещинами в головке блока и частыми утечками антифриза. Лишь переход на систему Common Rail в 2007 году позволил избавиться от детских болезней этого популярного мотора. На вторичном рынке специалисты советуют выбирать более поздние версии этой модификации.

BMW N47, установленный на моделях 3 и 5 серий, считается одним из самых проблемных дизелей марки из-за неудачного расположения цепи ГРМ. Помимо ее растяжения, двигатель страдает от трещин во впускном коллекторе и поломок коленчатого вала. Список типичных неисправностей включает также проблемы с турбокомпрессором и сажевым фильтром.

Японские неудачи

Даже легендарная Toyota допустила ошибку с двигателем 1.8 1ZZ-FE. Из-за неудачной конструкции блока наблюдался критический угар масла, что приводило к недостаточной смазке коленвала. Модернизация после 2005 года спасла модель, но ранние экземпляры часто нуждаются в капитальном вмешательстве.

Первый дизельный боксер 2.0 D от Subaru разочаровал владельцев слабым сцеплением и проблемами с двухмассовым маховиком. Производитель пытался оправдать неисправности стилем вождения, однако впоследствии был вынужден обновить трансмиссию. Так как обслуживание таких двигателей специфическое, стоимость работ остается высокой для рядового владельца.

Американские проблемы

Двигатель 2.0 TDCi, который устанавливался на Ford и Jaguar, имел уязвимую топливную помпу высокого давления. Так как она подвержена разрушению, металлические опилки быстро выводят из строя дорогие форсунки. Также частыми являются проблемы с двухмассовым маховиком, что требует значительных финансовых затрат.

