Двигатели Mazda, от которых стоит держаться подальше

Двигатели Mazda, от которых стоит держаться подальше

Дата публикации 6 мая 2026 07:35
Двигатель 3.7 MZI V6. Фото: Nothin' But Car Reviews/YouTube

Японский бренд Mazda получил мировое признание благодаря инновационным технологиям и выносливости большинства силовых агрегатов. Однако в истории компании случались неудачные инженерные решения, которые приводили к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Покупателям на подержанных автомобилей стоит обращать внимание на конкретные модификации двигателей, чтобы избежать технических ловушек.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Ранний Skyactiv-G

Первые версии 2,5-литровых двигателей Skyactiv-G имели репутацию надежных, однако модели до 2020 года выпуска продемонстрировали уязвимость к трещинам в головке блока цилиндров. Этот недостаток характерен как для атмосферных, так и для турбированных агрегатов, установленных на моделях Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Проблема часто возникает до преодоления 160 000 км пробега и сопровождается утечками масла или антифриза.

Кроме риска повреждения головки, эти двигатели подвержены накоплению углерода и разжижению масла топливом при частых коротких поездках. Компания Mazda официально подтвердила дефект в 2020 году и впоследствии выпустила обновленные комплекты для ремонта, чтобы исправить ошибку производства. Расходы на восстановление таких узлов могут быть значительными из-за необходимости полной замены механизмов.

Роторный Renesis

Агрегат 13B-MSP Renesis стал сердцем спортивной модели Mazda RX-8, однако не смог повторить успех своих турбированных предшественников. Двигатель оказался слабее и продемонстрировал низкий уровень выносливости из-за быстрого износа апекс-уплотнителей. Это приводит к потере компрессии, что затрудняет запуск и существенно повышает расход моторного масла.

Читайте также:

Многие владельцы сталкивались с полным выходом агрегата из строя еще до достижения 160 000 км пробега. Хотя регулярное и тщательное обслуживание может продлить срок эксплуатации, Renesis остается одним из самых рискованных вариантов для покупки. Максимальная мощность агрегата составляла всего 238 л.с., что стало шагом назад по сравнению с прошлыми поколениями.

Проблемный MZR

Двигатели MZR объемом 2,3 л использовались в популярных моделях Mazda 3 и Mazdaspeed 3 в середине 2000-х годов. Турбированные версии часто страдают от неисправностей уплотнителей турбины, что проявляется сизым дымом на холостых оборотах. Также распространенными проблемами являются преждевременный износ системы VVT и растяжение цепи ГРМ.

Эти силовые агрегаты подвержены чрезмерному потреблению масла и критическим поломкам из-за просчетов в охлаждении и подаче топлива. Так как прямой впрыск способствует интенсивному образованию нагара, это негативно влияет на стабильность работы мотора. Специфическая конструкция делает эти двигатели уязвимыми к перегреву и внезапному выходу из строя во время интенсивных нагрузок.

Уязвимый V6

Агрегат MZI V6 объемом 3,7 л, который устанавливался на Mazda 6 второго поколения и Mazda CX-9 первого поколения, стал результатом сотрудничества с Ford и получил критический конструктивный изъян внутренней водяной помпы. Из-за неудачного расположения помпы ее выход из строя обычно происходит на пределе 160 000 км и приводит к смешиванию охлаждающей жидкости с маслом. Такой процесс мгновенно уничтожает двигатель и требует капитального ремонта стоимостью более 10 000 долларов.

Профилактическая замена помпы является сложной и дорогостоящей процедурой, ведь требует значительной разборки силового узла. Этот технический просчет стал причиной коллективного судебного иска против производителя, поскольку владельцы обвиняли компанию в игнорировании известной проблемы. Несмотря на общую мощность, такой риск делает эксплуатацию подержанных машин с этим двигателем непредсказуемой.

Ранее Новини.LIVE писали, что Mazda успешно испытала уникальную силовую установку, которая не только выбрасывает CO2, но и активно его поглощает, что делает двигатель экологической альтернативой электромобилям.

Также читайте, как часто ломается подержанный кроссовер Mazda CX-5 второго поколения. Знание типичных особенностей модели позволяет найти экземпляр, который прослужит сотни тысяч километров без серьезных вмешательств.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
