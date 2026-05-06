Двигуни Mazda, від яких варто триматися якнайдалі

Японський бренд Mazda здобув світове визнання завдяки інноваційним технологіям та витривалості більшості силових агрегатів. Проте в історії компанії траплялися невдалі інженерні рішення, що призводили до серйозних поломок та дорогого ремонту. Покупцям на вживаних автомобілів варто звертати увагу на конкретні модифікації двигунів, щоб уникнути технічних пасток.

Ранній Skyactiv-G

Перші версії 2,5-літрових двигунів Skyactiv-G мали репутацію надійних, проте моделі до 2020 року випуску продемонстрували вразливість до тріщин у головці блоку циліндрів. Ця вада характерна як для атмосферних, так і для турбованих агрегатів, встановлених на моделях Mazda CX-5, CX-9 та Mazda 6. Проблема часто виникає до подолання 160 000 км пробігу та супроводжується витоками оливи чи антифризу.

Окрім ризику пошкодження головки, ці двигуни схильні до накопичення вуглецю та розрідження оливи пальним при частих коротких поїздках. Компанія Mazda офіційно підтвердила дефект у 2020 році та згодом випустила оновлені комплекти для ремонту, щоб виправити помилку виробництва. Витрати на відновлення таких вузлів можуть бути значними через необхідність повної заміни механізмів.

Роторний Renesis

Агрегат 13B-MSP Renesis став серцем спортивної моделі Mazda RX-8, проте не зміг повторити успіх своїх турбованих попередників. Двигун виявився слабшим і продемонстрував низький рівень витривалості через швидке зношування апекс-ущільнювачів. Це призводить до втрати компресії, що ускладнює запуск та суттєво підвищує витрату моторної оливи.

Чимало власників стикалися з повним виходом агрегату з ладу ще до досягнення 160 000 км пробігу. Хоча регулярне та ретельне обслуговування може продовжити термін експлуатації, Renesis залишається одним з найризикованіших варіантів для купівлі. Максимальна потужність агрегату становила лише 238 к.с., що стало кроком назад порівняно з минулими поколіннями.

Проблемний MZR

Двигуни MZR об'ємом 2,3 л використовувалися в популярних моделях Mazda 3 та Mazdaspeed 3 у середині 2000-х років. Турбовані версії часто страждають від несправностей ущільнювачів турбіни, що проявляється сизим димом на холостих обертах. Також поширеними проблемами є передчасне зношування системи VVT та розтягування ланцюга ГРМ.

Ці силові агрегати схильні до надмірного споживання оливи та критичних поломок через прорахунки в охолодженні та подачі пального. Позаяк пряме впорскування сприяє інтенсивному утворенню нагару, це негативно впливає на стабільність роботи мотора. Специфічна конструкція робить ці двигуни вразливими до перегріву та раптового виходу з ладу під час інтенсивних навантажень.

Вразливий V6

Агрегат MZI V6 об'ємом 3,7 л, який встановлювався на Mazda 6 другого покоління та Mazda CX-9 першого покоління, став результатом співпраці з Ford і отримав критичну конструктивну ваду внутрішньої водяної помпи. Через невдале розташування помпи її вихід із ладу зазвичай стається на межі 160 000 км і призводить до змішування охолоджувальної рідини з оливою. Такий процес миттєво знищує двигун і вимагає капітального ремонту вартістю понад 10 000 доларів.

Профілактична заміна помпи є складною та дорогою процедурою, адже вимагає значного розбирання силового вузла. Цей технічний прорахунок став причиною колективного судового позову проти виробника, позаяк власники звинувачували компанію в ігноруванні відомої проблеми. Попри загальну потужність, такий ризик робить експлуатацію вживаних машин з цим двигуном непередбачуваною.

