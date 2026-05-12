Найгірші двигуни від відомих марок: Toyota, Volkswagen, BMW та інших

Двигун Subaru 2.0 дизель. Фото: drive.com.au

Навіть світові автогіганти з багатомільярдними бюджетами на розробку іноді випускають провальні моделі двигунів. Конструктивні прорахунки, поспіх або суворі екологічні норми призводять до появи проблемних агрегатів. Знання цих недоліків допоможе уникнути купівлі машини, яка стане постійним гостем на станціях технічного обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Французькі помилки

Двигун 1.2 PureTech від Stellantis, який ставили різні моделі Citroen, Opel та Peugeot, отримав дурну славу через ремінь ГРМ, що працює в оливній ванні. Замість подовження ресурсу, олива роз’їдає гуму, частки якої забивають оливоприймач. Це призводить до масляного голодування та неминучого затирання мотора. У 2022 році було представлено наступне покоління цього двигуна, яке використовувало ланцюг ГРМ, що розвʼязало проблему назавжди.

Агрегат 1.6 THP спільної розробки PSA та BMW попри численні нагороди, виявився вкрай примхливим у перші роки випуску. Проблеми з розтягуванням ланцюга ГРМ на пробігах 40 000 км та накопичення нагару в циліндрах стають причиною дорогого сервісу. Експерти радять міняти оливу кожні 10 000 км, щоб мінімізувати ризики. Цей мотор можна знайти на вживаних BMW, Citroen, Mini та Peugeot.

Німецькі прорахунки

Агрегат 1.8 TFSI від Volkswagen став відомим через надмірне споживання мастила, що часто сягало 0,5 л на 1000 км. Це спричиняло закоксовування поршневих кілець та стрімке падіння потужності. Позаяк проблема була масовою, виробник повністю оновив конструкцію лише після 2015 року. Цей мотор встановлювався на багато популярних моделей Volkswagen та Audi на початку 2000-х років.

Дизельний 2.0 TDI Volkswagen з насос-форсунками, який ставився на різні моделі концерну (від Skoda до Audi), мав проблеми з тріщинами в головці блоку та частим витоком антифризу. Лише перехід на систему Common Rail у 2007 році дозволив позбутися дитячих хвороб цього популярного мотора. На вторинному ринку фахівці радять обирати пізніші версії цієї модифікації.

BMW N47, встановлений на моделях 3 та 5 серій, вважається одним з найпроблемніших дизелів марки через невдале розташування ланцюга ГРМ. Крім його розтягування, двигун страждає від тріщин у впускному колекторі та поломок колінчастого вала. Список типових несправностей включає також проблеми з турбокомпресором та фільтром сажі.

Японські невдачі

Навіть легендарна Toyota припустилася помилки з двигуном 1.8 1ZZ-FE. Через невдалу конструкцію блоку спостерігався критичний чад оливи, що призводило до недостатнього змащування колінвала. Модернізація після 2005 року врятувала модель, але ранні екземпляри часто потребують капітального втручання.

Перший дизельний боксер 2.0 D від Subaru розчарував власників слабким зчепленням та проблемами з двомасовим маховиком. Виробник намагався виправдати несправності стилем водіння, проте згодом був змушений оновити трансмісію. Позаяк обслуговування таких двигунів специфічне, вартість робіт залишається високою для пересічного власника.

Американські проблеми

Двигун 2.0 TDCi, що встановлювався на Ford та Jaguar, мав вразливу паливну помпу високого тиску. Позаяк вона схильна до руйнування, металеві ошурки швидко виводять з ладу дорогі форсунки. Також частими є проблеми з двомасовим маховиком, що вимагає значних фінансових витрат.

