Названі найгірші двигуни на сучасних автомобілях

Двигун 1.2 PureTech. Фото: knykk.hu

Світові автовиробники часто жертвують ресурсом силових агрегатів заради екологічних норм та економії пального. Багато сучасних двигунів розраховані на експлуатацію лише першим власником, після чого їхній ремонт стає економічно недоцільним. Складна конструкція, чутливість до палива та високі температурні навантаження призводять до критичних поломок уже при пробігу 100 000–150 000 км. Огляд найбільш проблемних моторів останніх років допоможе свідомо підійти до вибору автомобіля на вторинному ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Французька економія

Бензиновий двигун 1.2 PureTech, який активно використовує концерн Peugeot-Citroen, очолює список ризикованих покупок. Розробники намагалися зробити його максимально економним для міських умов, проте ресурс турбіни та складного механізму ГРМ виявився вкрай обмеженим. У міському циклі такий агрегат споживає до 10 л на 100 км, що нівелює очікування щодо його надзвичайної ощадливості.

На вторинному ринку машини з цим двигуном цінуються значно нижче за дизельні аналоги. Капітальний ремонт такого агрегата майже не проводиться через конструктивну складність, а повна заміна може коштувати до 3000 доларів. Подібна вартість для малооб’ємного мотора робить його утримання надто дорогим для власника вживаного авто.

Британські труднощі

2-літровий дизель серії Ingenium від Land Rover, що прийшов на зміну легендарному та витривалому 2.2, розчарував багатьох прихильників марки. Новий мотор отримав складну екологічну систему та паливну апаратуру, що вкрай чутлива до якості дизеля. Основною проблемою перших років випуску стали тріщини в блоках циліндрів, що призводить до повної заміни двигуна.

Читайте також:

Попри преміальний статус моделей Discovery Sport та Evoque, їхня ринкова ціна на вторинному ринку часто буває дуже привабливою саме через ці технічні ризики. Виробник намагався покращити динаміку та швидкість прогрівання, проте надійність виявилася значно нижчою за попередні розробки. Це зробило перші генерації Ingenium об’єктом прискіпливої уваги під час діагностики перед купівлею.

Американський турбонаддув

Лінійка двигунів 1.0 EcoBoost від Ford демонструє наслідки агресивного даунсайзингу. Малий об’єм у поєднанні з потужною турбіною створює постійне критичне навантаження на всі внутрішні компоненти. Такі мотори схильні до перегріву та вимагають ідеального обслуговування для досягнення пробігу хоча б у 150 000 км.

Навіть незначне відхилення від норм якості пального призводить до нестабільної роботи та вібрацій. Цей силовий агрегат вважається одноразовим проєктом для першого власника, який планує проїхати до 100 000 км за кілька років. Після цього порогу на водія часто чекають проблеми з турбіною та герметичністю охолоджувальної системи.

Корейські задири

Дволітрові бензинові двигуни GDI від Hyundai/Kia другої генерації мали виправити недоліки попередників, проте ситуація залишилася складною. Навіть на відносно нових моделях 2019–2021 років випуску фіксуються випадки задирів у циліндрах та підвищеного споживання мастила. Обіцянки виробника про ресурс у 400 000 км часто не знаходять підтвердження в реальній практиці.

Такі моделі як Sportage, Tucson та Sonata з цими двигунами нерідко потрапляють до сервісів з проблемами поршневої групи ще до завершення гарантійного терміну. Це підриває довіру покупців, які розраховували на виправлення конструктивних дефектів. Схильність до масложору залишається характерною рисою багатьох корейських моторів цієї лінійки.

Шведський масложор

Компанія Volvo у 2015 році випустила нову серію 2-літрових бензинових та дизельних двигунів, які на початку мали серйозну проблему з апетитом до оливи. В окремих випадках споживання мастила сягало понад 3 л від заміни до заміни. Додайте до цього проблеми з ГРМ та поршневою групою. Це стало неприємним сюрпризом для фанатів марки, які звикли до бездоганної надійності шведських силових агрегатів.

Виробник оперативно виправив ці недоліки у 2017 році, проте ранні екземпляри все ще зустрічаються на ринку. При виборі вживаного Volvo важливо переконатися, що автомобіль випущений не раніше другої половини 2017 року.

Раніше Новини.LIVE писали, як водій може вбити навіть найнадійніший двигун. Спрощена конструкція та відсутність турбін забезпечують величезний ресурс силового агрегату, проте не рятують від наслідків надмірної економії на сервісі.

Також читайте, чому від трьох двигунів Nissan треба триматися якнайдалі. Аналіз технічних особливостей підтверджує, що певні серії двигунів потребують дорогого втручання вже на пробігах до 160 000 км.