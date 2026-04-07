Механік назвав бензинові двигуни, яких слід уникати

Двигун Ford 1.0 EcoBoost. Фото: drive.com.au

Сучасні малолітражні двигуни створювалися заради економії пального та високої динаміки, проте реальність виявилася менш привабливою. Багато агрегатів з турбонаддувом демонструють серйозні проблеми з надійністю вже після кількох років експлуатації. Механіки виділяють кілька популярних моторів, купівля яких на вторинному ринку пов’язана з величезними ризиками.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Японські помилки

Двигун Honda 1.0 VTEC з'явився у 2017 році як спроба зменшити споживання пального у моделі Civic. Попри початкові позитивні відгуки, агрегат P10A2 виявив критичний дефект конструкції шківа. Цей елемент з часом пошкоджує ремінь ГРМ, що призводить до потрапляння його часток усередину системи.

Наслідком стає перегрів другого циліндра та вихід з ладу всього силового блоку. Вартість відновлення в офіційному сервісі іноді дорівнює ціні вживаного автомобіля того ж покоління. Через такі ризики виробник відмовився від цього мотора у наступних генераціях моделі, а ціни на подібні версії суттєво впали.

Мокра проблема

Агрегат 1.2 PureTech від концерну Stellantis випускався мільйонними тиражами та неодноразово отримував нагороди. Головною особливістю конструкції є ремінь ГРМ, який працює у масляній ванні. Через потрапляння пального в оливу гумовий елемент поступово розчиняється та розпадається на дрібні фракції.

Читайте також:

Залишки ременя забивають масляну сітку та вакуумну помпу, що загрожує повною відмовою гальм та заклинюванням мотора. Механіки радять міняти ремінь кожні 60 000–80 000 км замість регламентних 160 000 км. Проблему вдалося остаточно розв’язати лише у 2023 році після переходу на ланцюговий привід у нових гібридних версіях.

Перегрів головок

Двигун Ford 1.0 EcoBoost випуску 2012–2018 років також має ремінний привід у масляній ванні з подібними до конкурентів вадами. Проте найбільшою бідою цієї конструкції стала низька якість головки блоку циліндрів. У каналах системи змащування часто виникають пошкодження.

Силовий агрегат схильний до швидкого перегріву через вразливу систему охолодження. Крім того, власники стикаються зі зносом кулачків приводу паливної помпи, що призводить до падіння тиску в системі. Лише модернізація 2018 року з переходом на ланцюговий привід змогла частково виправити ситуацію.

Витрата мастила

4-циліндровий 1.2 TCe від Renault працює м'якше за 3-циліндрових опонентів, проте має власні хронічні недоліки. Головною проблемою вважається надмірне споживання оливи, яке може сягати 1 л на 1000 км шляху. Причиною часто є недостатня продуктивність масляної помпи під час активної їзди.

Додаткові ризики створює натягувач ланцюга ГРМ, несправність якого призводить до потрапляння бруду у двигун. Виробник частково покращив ситуацію у 2015 році, проте агрегат все одно вважається ненадійним. У разі можливості краще надати перевагу альтернативним варіантам двигунів у модельному ряду марки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, на яких двигунах вигідніше їздити під час паливної кризи. Детальний аналіз витрат на пересування показує суттєву різницю між турбованими агрегатами, газовим обладнанням та гібридними системами. Оцінка базується на середньому річному пробігу до 20 000 км та актуальних цінах на АЗС.

Також читайте про пʼять двигунів BMW, від яких варто триматися якнайдалі. Навіть при високих позиціях бренду в рейтингах надійності, окремі силові агрегати вимагають колосальних витрат на обслуговування. Власники часто стикаються з дорогим ремонтом через складну електроніку та специфічне компонування вузлів. Знання цих технічних пасток допоможе зберегти тисячі доларів при виборі вживаного авто.