На яких двигунах вигідніше їздити під час паливної кризи

В умовах стрімкого зростання цін на пальне вибір типу двигуна стає визначальним фактором для бюджету. Сучасні реалії диктують нові правила, де вартість літра бензину сягає 75 грн, а дизеля майже 90 грн. Детальний аналіз витрат на пересування показує суттєву різницю між турбованими агрегатами, газовим обладнанням та гібридними системами. Оцінка базується на середньому річному пробігу до 20 000 км та актуальних цінах на АЗС.

Бензинові турбо

Сучасні бензинові двигуни об'ємом 2 л часто встановлюються на автомобілі марок Audi, Volkswagen або Volvo. Такі агрегати демонструють чудову динаміку та швидкий прогрів, проте їхня конструкція не сприяє значній економії. У міському циклі споживання пального становить близько 12 л, а середній показник тримається на рівні 10 л/100 км. При поточних цінах кожні 10 000 км пробігу обійдуться власнику орієнтовно в 80 000 грн.

Складна конструкція з турбіною та форсунками високого тиску робить ці мотори чутливими до якості пального. Встановлення газового обладнання на такі двигуни зазвичай не дає бажаного ефекту. Технологічність агрегатів також здорожує сервісне обслуговування.

Дизельні варіанти

Дизельні двигуни об'ємом 2 л залишаються стандартом у плані поєднання тяги та економічності. Середня витрата пального для таких авто складає приблизно 7 л/100 км при використанні автоматичної коробки передач. За ціни дизеля 87 грн вартість подолання 100 км шляху становитиме близько 600 грн, що на 200 грн менше порівняно з бензиновими турбованими версіями.

Високий ресурс дизельних агрегатів дозволяє розраховувати на тривалу експлуатацію без капітальних втручань. Проте власникам варто враховувати ризики, пов'язані зі складністю паливної системи, екологічними фільтрами та турбіною. Ремонт однієї форсунки може коштувати до 250 доларів, а обслуговування екології потребує вкладень близько 350 доларів.

Газове обладнання

Класичні атмосферні двигуни об'ємом 2,5 л вважаються найбільш витривалими та простими в обслуговуванні. Завдяки відсутності турбін та складних помп високого тиску вони ідеально підходять для встановлення ГБО. Хоча середня витрата газу сягає 13 л/100 км, ціна пального 45 грн робить таку експлуатацію дуже привабливою.

Підсумкова вартість пробігу на газу практично ідентична витратам на дизельне пальне та становить близько 600 грн на 100 км. Важливо пам'ятати про необхідність періодичного регулювання клапанів, що залежно від моделі авто може коштувати від 10 000 до 30 000 грн. Початкові інвестиції у якісне газове обладнання складають приблизно 500–600 доларів разом з документальним оформленням.

Гібридні системи

Звичайні гібриди без можливості підзарядки демонструють середню витрату пального на рівні 7,5 л/100 км. Надійні системи від відомих виробників забезпечують комфортне пересування та гарну динаміку без зайвих клопотів. Вартість 100 км пробігу становить приблизно 525 грн, що є вигіднішим за дизель або газ.

Однак при виборі гібрида слід враховувати вищу початкову вартість автомобіля на вторинному ринку. Різниця в ціні порівняно з бензиновою версією може сягати від 3000 до 5000 доларів. Окупність такої переплати залежить від інтенсивності використання машини та тривалості володіння транспортним засобом.

Підзарядні гібриди

Найвигіднішим варіантом у 2026 році стають плагін-гібриди (PHEV), які мають можливість проїхати на електриці від 40 до 70 км. За умови щоденного заряджання батареї середня витрата пального може впасти до 4 л/100 км. Це дозволяє знизити вартість 100 км шляху до рекордних 300 грн.

Головним недоліком таких авто є їхня висока ціна, що стартує від 18 000 доларів за вживаний варіант. Для отримання максимальної вигоди необхідно мати можливість заряджати акумулятор від домашньої мережі протягом ночі. Таке рішення є ідеальним для міського циклу з помірними щоденними пробігами.