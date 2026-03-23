Як насправді працює паливний кешбек в Україні

Українські автовласники отримують державну підтримку при купівлі пального через програму "Національний кешбек". Система охоплює усі види нафтопродуктів за умови безготівкового розрахунку на АЗС. Отримані кошти спрямовуються на підтримку вітчизняного виробника та оплату критично важливих послуг. Термін дії цієї ініціативи обмежений весною 2026 року для стабілізації витрат громадян.

Правила нарахування

Програма "Національний кешбек" поширюється на всі типи пального при оплаті карткою або через мобільні застосунки. Важливо пам'ятати, що при використанні готівки повернення коштів не передбачено. Цифрова інфраструктура мереж АЗС дозволяє автоматично фіксувати транзакції для подальших виплат.

Наразі у системі зареєстровано понад 9 млн громадян, а понад 4 млн осіб активно користуються сервісом щомісяця. Встановлений ліміт у розмірі 1000 грн на місяць робить допомогу адресною та спрямованою на звичайних водіїв. Держава впровадила цей механізм як швидку альтернативу тривалим змінам у податковому законодавстві.

Використання коштів

Отримані бонуси неможливо витратити на наступну заправку автомобіля. Ці кошти розглядаються як інвестиція в українську економіку, тому їх дозволено витрачати лише на товари та послуги всередині країни. Автовласники можуть оплатити комунальні послуги або придбати ліки та продукти вітчизняного виробництва.

Також накопичені суми доступні для здійснення донатів на підтримку ЗСУ. Можна скористатися послугами поштового зв'язку або купити українські книги. Така модель стимулює внутрішній попит та одночасно підтримує соціально важливі сфери у складний період.

Терміни дії

Ця програма є оперативним антикризовим заходом, а не постійним навантаженням на державний бюджет. Ініціатива має чітко визначений термін дії, який закінчується 1 травня 2026 року. Основна мета полягає у підтримці приватних власників транспорту під час пікової нестабільності ринку.

Зростання цін на пальне в Україні відображає загальноєвропейську тенденцію, спричинену війною на Близькому Сході. Вартість нафтопродуктів прямо залежить від світових котирувань нафти, на які впливають глобальні геополітичні фактори. Державна допомога стає інструментом для пом'якшення фінансового тиску на приватних осіб.