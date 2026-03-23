Как на самом деле работает топливный кэшбэк в Украине

Авто на АЗС в Киеве. Фото: УНИАН

Украинские автовладельцы получают государственную поддержку при покупке топлива через программу "Национальный кешбэк". Система охватывает все виды нефтепродуктов при условии безналичного расчета на АЗС. Полученные средства направляются на поддержку отечественного производителя и оплату критически важных услуг. Срок действия этой инициативы ограничен весной 2026 года для стабилизации расходов граждан.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на WOG.

Читайте также:

Правила начисления

Программа "Национальный кешбэк" распространяется на все типы топлива при оплате картой или через мобильные приложения. Важно помнить, что при использовании наличных возврат средств не предусмотрен. Цифровая инфраструктура сетей АЗС позволяет автоматически фиксировать транзакции для дальнейших выплат.

Сейчас в системе зарегистрировано более 9 млн граждан, а более 4 млн человек активно пользуются сервисом ежемесячно. Установленный лимит в размере 1000 грн в месяц делает помощь адресной и направленной на обычных водителей. Государство внедрило этот механизм как быструю альтернативу длительным изменениям в налоговом законодательстве.

Использование средств

Полученные бонусы невозможно потратить на следующую заправку автомобиля. Эти средства рассматриваются как инвестиция в украинскую экономику, поэтому их разрешено тратить только на товары и услуги внутри страны. Автовладельцы могут оплатить коммунальные услуги или приобрести лекарства и продукты отечественного производства.

Также накопленные суммы доступны для осуществления донатов в поддержку ВСУ. Можно воспользоваться услугами почтовой связи или купить украинские книги. Такая модель стимулирует внутренний спрос и одновременно поддерживает социально важные сферы в сложный период.

Сроки действия

Эта программа является оперативной антикризисной мерой, а не постоянной нагрузкой на государственный бюджет. Инициатива имеет четко определенный срок действия, который заканчивается 1 мая 2026 года. Основная цель заключается в поддержке частных владельцев транспорта во время пиковой нестабильности рынка.

Рост цен на топливо в Украине отражает общеевропейскую тенденцию, вызванную войной на Ближнем Востоке. Стоимость нефтепродуктов напрямую зависит от мировых котировок нефти, на которые влияют глобальные геополитические факторы. Государственная помощь становится инструментом для смягчения финансового давления на частных лиц.