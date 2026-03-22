Как в Европе борются с ростом цен на топливо для водителей

Как в Европе борются с ростом цен на топливо для водителей

Дата публикации 22 марта 2026 14:45
На АЗС в Германии. Фото: meinbavaria.de

Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало рекордное подорожание бензина и дизеля на европейских заправках. Во многих государствах стоимость литра топлива уже пересекла психологическую отметку в 2 евро. Правительства стран ЕС вынуждены вмешиваться в рыночные процессы, вводя жесткий контроль над ценообразованием и снижая налоговую нагрузку. Каждая страна выбирает собственный путь борьбы с энергетической нестабильностью для поддержки граждан.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Читайте также:

Ценовые рекорды

В Германии популярный бензин Super E10 прибавил в стоимости около 0,26 евро, а дизельное топливо подскочило до 2,15 евро за литр. В Италии ситуация выглядит еще сложнее, ведь цены на дизель иногда достигают 2,30 евро. Такие цифры на табло АЗС стали самыми высокими за последние четыре года.

Германия готовит новые правила для сетей АЗС, чтобы остановить постоянные манипуляции с ценниками в течение дня. Планируется разрешить повышение стоимости топлива только один раз в сутки ровно в 12:00. При этом снижать цену заправки позволят в любой удобный момент без ограничений.

Такой механизм успешно работает в Австрии и помогает водителям лучше планировать собственные расходы. Дополнительно планируется расширить полномочия антимонопольных органов. Это позволит усилить надзор за действиями крупных топливных корпораций и не допускать необоснованного роста их прибыли.

Бельгия выбрала еще более жесткий метод и устанавливает максимальные пороги стоимости топлива на государственном уровне. Правительство регулярно обновляет эти лимиты в зависимости от мировой конъюнктуры. Это создает определенный защитный купол для потребителей от резких ценовых колебаний на биржах.

Налоговые льготы

Нидерланды решили поддержать владельцев машин путем продления сниженных ставок акцизов. Льготные условия будут действовать вплоть до 2027 года, что обеспечивает стабильность налоговой нагрузки. Сейчас акциз составляет около 0,79 евро за литр бензина и 0,52 евро за дизельное топливо.

Испания сосредоточилась на обеспечении физического наличия сырья на рынке. Страна открыла собственные стратегические резервы и выделила 11,5 млн баррелей нефти. Такого объема достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности всего королевства в течение 12 дней и сдержать ажиотаж.

Итальянское правительство рассматривает возможность введения дополнительных налогов для энергетических компаний. Это будет касаться тех фирм, которые пытаются получить сверхприбыли, пользуясь кризисным состоянием экономики. Полученные средства планируют направить на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Также читайте:

Гибриды с реально лучшим расходом топлива в 2026 году

Реальные способы сэкономить топливо для авто

Разные подходы

Не все европейские столицы прибегают к прямому вмешательству в работу свободного рынка. Чехия пока ограничивается лишь внимательным мониторингом ситуации без введения специальных ограничений. Правительство страны считает, что положение дел пока не является таким критическим, как во время топливного кризиса несколько лет назад.

В Дании и Швеции вопрос стоимости заправки перешел в плоскость острых политических дискуссий. Оппозиционные силы активно требуют немедленного снижения налогов, чтобы остановить падение покупательной способности граждан. Пока консенсус по конкретным цифрам не достигнут.

цены на топливо Германия Италия бензин Нидерланды авто Испания Австрия Бельгия АЗС топливо автомобиль ЕС топливо дизтопливо
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
