Как эффективно снизить расход топлива современными авто

На автозаправке. Фото: freepik.com

Рост цен на топливо, который происходит на фоне военных действий на Ближнем Востоке, все больше обременяет бюджеты водителей. Эксперты рассказали, какие привычки за рулем способствуют наибольшему расходу топлива и как уменьшить его потребление в каждой поездке.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Техническое состояние

Критическую роль в процессе потребления ресурсов играет давление в колесах. Снижение этого показателя на 20% приводит к росту расхода топлива на 3-4%. В зимний период проверку следует проводить каждые две-три недели, поскольку снижение температуры на 10 °C вызывает падение давления на 0,07-0,14 бара.

Состояние воздушного фильтра и свечей зажигания напрямую влияет на производительность двигателя. Загрязненный фильтр заставляет мотор задыхаться, что особенно ощутимо для машин с газобаллонным оборудованием. Регулярная замена расходных материалов предотвращает пропуски зажигания и уменьшение показателей расхода топлива.

Своевременная проверка геометрии подвески каждые два года также помогает избежать лишнего сопротивления и как следствие увеличенного потребления топлива.

Аэродинамика авто

Лишние элементы на кузове создают дополнительное сопротивление воздуху и увеличивают нагрузку на двигатель. Багажник на крыше может повысить потребление топлива на несколько процентов в зависимости от скорости движения. Рекомендуется демонтировать поперечные балки сразу после использования креплений для велосипедов или боксов.

Во время быстрой езды открытые окна существенно ухудшают аэродинамические свойства кузова. Использование кондиционера является более оправданным, однако следует придерживаться умеренного температурного режима для сохранения здоровья и финансов. Лишний вес в багажнике также считается врагом экономии, ведь каждые дополнительные 25 кг массы повышают расход топлива на 1%.

Также читайте:

Три неразумные и опасные методы экономии топлива

Почему ехать на нейтральной передаче с горы является плохой идеей

Стиль вождения

Универсальным правилом является плавность движения для любого типа привода. Для гибридов критически важным является прогнозируемое торможение, позволяющее преобразовывать кинетическую энергию в электрическую. Исследовательские компании отмечают, что снижение скорости на магистрали со 130 до 120 км/ч позволяет существенно увеличить запас хода.

Владельцам машин с двигателями внутреннего сгорания советуют не игнорировать систему старт-стоп во время простоя в пробках. Выбор режима Eco и избежание чрезмерно высоких оборотов обеспечивают оптимальный режим работы техники. Также следует избегать коротких поездок на непрогретом авто, поскольку это провоцирует разжижение масла и удвоение энергозатрат. Планирование маршрутов позволяет избегать пробок и объединять несколько дел в одну поездку.