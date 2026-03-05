Відео
Реальні способи заощадити пальне для авто

Дата публікації: 5 березня 2026 13:50
Як ефективно знизити витрати пального сучасними авто
На автозаправці. Фото: freepik.com

Зростання цін на пальне, яке відбувається на тлі воєнних дій на Близькому Сході, дедалі більше обтяжує бюджети водіїв. Експерти розповіли, які звички за кермом сприяють найбільшій витраті палива та як зменшити його споживання в кожній поїздці.

Про це написав Auto Swiat.

Технічний стан

Критичну роль у процесі споживання ресурсів відіграє тиск у колесах. Зниження цього показника на 20% призводить до зростання витрат пального на 3-4%. У зимовий період перевірку варто проводити кожні два-три тижні, оскільки зниження температури на 10 °C спричиняє падіння тиску на 0,07-0,14 бара.

Стан повітряного фільтра та свічок запалювання безпосередньо впливає на продуктивність двигуна. Забруднений фільтр змушує мотор задихатися, що особливо відчутно для машин з газобалонним обладнанням. Регулярна заміна витратних матеріалів запобігає пропускам запалювання та зменшенню показників витрати пального.

Своєчасна перевірка геометрії підвіски кожні два роки також допомагає уникнути зайвого опору та як наслідку збільшеного споживання палива.

Аеродинаміка авто

Зайві елементи на кузові створюють додатковий опір повітрю та збільшують навантаження на двигун. Багажник на даху може підвищити споживання пального на кільканадцять процентів залежно від швидкості руху. Рекомендується демонтувати поперечні балки одразу після використання кріплень для велосипедів чи боксів.

Під час швидкої їзди відкриті вікна суттєво погіршують аеродинамічні властивості кузова. Використання кондиціонера є більш виправданим, проте варто дотримуватися помірного температурного режиму для збереження здоров’я та фінансів. Зайва вага у багажнику також вважається ворогом економії, адже кожні додаткові 25 кг маси підвищують витрати пального на 1%.

Стиль водіння

Універсальним правилом плавність руху для будь-якого типу привода. Для гібридів критично важливим є прогнозоване гальмування, що дозволяє перетворювати кінетичну енергію на електричну. Дослідницькі компанії зазначають, що зниження швидкості на магістралі зі 130 до 120 км/год дозволяє суттєво збільшити запас ходу.

Власникам машин з двигунами внутрішнього згоряння радять не ігнорувати систему старт-стоп під час простою у заторах. Вибір режиму Eco та уникнення надмірно високих обертів забезпечують оптимальний режим роботи техніки. Також варто уникати коротких поїздок на непрогрітому авто, позаяк це провокує розрідження мастила та подвоєння енерговитрат. Планування маршрутів дозволяє уникати заторів та об’єднувати кілька справ в одну поїздку.

авто паливо економія автомобіль пальне
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
