Технічний провал: п'ять двигунів Hyundai та Kia, які краще оминати

Корейські автомобілі заслужили репутацію якісної техніки, проте навіть у великих корпорацій трапляються масштабні прорахунки. Певні моделі двигунів мають конструктивні вади, що призводять до раптових поломок або повного знищення транспортного засобу.

Небезпечні дефекти

Серія Theta II об’ємом 2 та 2,4 л стала найбільш скандальною через залишки металевої стружки в оливі. Це спричиняє масляне голодування та руйнування підшипників у популярних кросоверах Hyundai Tucson, Santa Fe та седанах Sonata. Аналогічні ризики існують для власників Kia Sportage, Sorento та Optima випуску 2011–2019 років.

Двигун Lambda II об’ємом 3,3 л має вразливі шатуни, які можуть вийти з ладу до пробігу 160 000 км. В Україні цей агрегат часто зустрічається на великих кросоверах Hyundai Santa Fe та Kia Sorento. Такі поломки вимагають повної заміни всього силового вузла, що коштує тисячі доларів.

Ризики самозаймання

Агрегат лінійки Nu об’ємом 2 л, який встановлювали на Hyundai Elantra, Kona та Kia Soul, відомий проблемами з поршневими кільцями. Через невідповідність розмірів деталей олива потрапляє в камеру згоряння, що призводить до її надмірного споживання та загрози займання під капотом.

Турбований мотор 3,3 л у преміальних седанах Genesis G70 має дефектну трубку подачі оливи до лівої турбіни. Витік мастила на гарячі поверхні створює реальну небезпеку виникнення вогню під час руху. Подібні інциденти змусили виробника відкликати тисячі машин по всьому світу.

Слабкий ланцюг

Дизельний двигун 1.7 CRDi, представлений в Україні на Kia Sportage та Hyundai i40, часто страждає від розтягування ланцюга ГРМ. Це порушує фази газорозподілу та може призвести до фатального зіткнення клапанів з поршнями.

Характерний брязкіт при холодному запуску є першим сигналом до негайного відвідування сервісу. Ігнорування таких симптомів закінчується дорогим капітальним ремонтом, вартість якого значно перевищує ціну вчасного технічного обслуговування.