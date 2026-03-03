Технический провал: пять двигателей Hyundai и Kia, которые лучше обходить стороной

Двигатель Hyundai/Kia Theta II. Фото: Kia

Корейские автомобили заслужили репутацию качественной техники, однако даже у крупных корпораций случаются масштабные просчеты. Определенные модели двигателей имеют конструктивные недостатки, приводящие к внезапным поломкам или полному уничтожению транспортного средства.

Опасные дефекты

Серия Theta II объемом 2 и 2,4 л стала наиболее скандальной из-за остатков металлической стружки в масле. Это вызывает масляное голодание и разрушение подшипников в популярных кроссоверах Hyundai Tucson, Santa Fe и седанах Sonata. Аналогичные риски существуют для владельцев Kia Sportage, Sorento и Optima выпуска 2011-2019 годов.

Двигатель Lambda II объемом 3,3 л имеет уязвимые шатуны, которые могут выйти из строя до пробега 160 000 км. В Украине этот агрегат часто встречается на больших кроссоверах Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Такие поломки требуют полной замены всего силового узла, что стоит тысячи долларов.

Риски самовозгорания

Агрегат линейки Nu объемом 2 л, который устанавливали на Hyundai Elantra, Kona и Kia Soul, известен проблемами с поршневыми кольцами. Из-за несоответствия размеров деталей масло попадает в камеру сгорания, что приводит к его чрезмерному потреблению и угрозе воспламенения под капотом.

Турбированный мотор 3,3 л в премиальных седанах Genesis G70 имеет дефектную трубку подачи масла к левой турбине. Утечка масла на горячие поверхности создает реальную опасность возникновения огня во время движения. Подобные инциденты заставили производителя отозвать тысячи машин по всему миру.

Слабая цепь

Дизельный двигатель 1.7 CRDi, представленный в Украине на Kia Sportage и Hyundai i40, часто страдает от растяжения цепи ГРМ. Это нарушает фазы газораспределения и может привести к фатальному столкновению клапанов с поршнями.

Характерный лязг при холодном запуске является первым сигналом к немедленному посещению сервиса. Игнорирование таких симптомов заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом, стоимость которого значительно превышает цену своевременного технического обслуживания.