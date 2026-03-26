Пʼять двигунів BMW, від яких варто триматися якнайдалі

Баварські автомобілі славляться динамікою та престижем, проте деякі силові агрегати мають серйозні конструктивні недоліки. Навіть при високих позиціях бренду в рейтингах надійності, окремі двигуни вимагають колосальних витрат на обслуговування. Власники часто стикаються з дорогим ремонтом через складну електроніку та специфічне компонування вузлів. Знання цих технічних пасток допоможе зберегти тисячі доларів при виборі вживаного авто.

Дизельні пастки

Двигун N47 об’ємом 1,6 л та 2 л став відомим через критичні проблеми з ланцюгом ГРМ. Конструктори розмістили цей вузол у задній частині агрегату, що робить будь-яке втручання надзвичайно дорогим та трудомістким. При розтягуванні або розриві ланцюга поршні вдаряють по клапанах, що фактично знищує мотор.

Зазвичай ресурс ланцюга становить близько 160 000 км, але на цих моторах проблеми можуть виникнути значно раніше. Замість відкликання виробник проводив лише технічні кампанії для заміни натягувачів. Купівля машини з таким двигуном вимагає ретельної перевірки сервісної історії, щоб уникнути раптової зупинки на дорозі.

Ризикований V8

Перші варіанти 8-циліндрового мотора N63 отримали специфічну схему розміщення турбін у розвалі блоку. Така конфігурація призводила до екстремальних температурних навантажень на всі прилеглі вузли. Власники моделей до 2012 року випуску масово скаржилися на надмірне споживання оливи та вихід турбокомпресорів з ладу.

Читайте також:

Постійний перегрів спричиняв деградацію гумових ущільнювачів та появу нагару в камерах згоряння. У пізніших версіях конструкцію доопрацювали. А експлуатація ранніх екземплярів вимагає постійного контролю рівня мастила та температури охолоджувальної рідини.

Дорогі оберти

10-циліндровий агрегат S85 дарує неймовірні емоції завдяки високим обертам, проте його надійність викликає багато питань. Головною бідою двигуна є передчасний знос вкладишів шатунів, що може призвести до повного руйнування колінчастого вала. Профілактична заміна цих деталей коштує тисячі доларів, але є обов’язковою для збереження працездатності.

Обслуговування мотора вимагає залучення лише висококваліфікованих майстрів. Через складність конструкції та перегонове коріння агрегат потребує ідеально чистої оливи та суворого дотримання регламенту. Витрати на ремонт часто перевищують ринкову вартість вживаного автомобіля, що робить покупку вельми ризикованою.

Проблемна система

6-циліндровий N54 цінується фанатами тюнінгу за міцний блок, але його периферійні системи постійно виходять з ладу. Найчастіше водії стикаються з відмовою паливної помпи високого тиску та протіканням форсунок. Це призводить до нестабільної роботи двигуна та значної втрати потужності під час руху.

Крім паливної системи, агрегат страждає від постійних витоків оливи через кришку клапанів та несправності водяної помпи. Турбіни також схильні до втрати герметичності, що спричиняє падіння тиску наддуву. Попри легендарний статус, цей мотор вимагає постійної уваги до кожної дрібної деталі.

Також читайте:

BMW, Mercedes та Volkswagen можуть зникнути вже за чотири роки

Стала відома реальна надійність усіх моделей BMW у 2026 році

Складний V12

Двигун N73 є вершиною інженерної думки свого часу, проте його складність стала головним недоліком для власників. Величезний 12-циліндровий агрегат займає майже весь простір під капотом, що робить доступ до будь-якого вузла надзвичайно складним. Навіть дрібний ремонт вимагає демонтажу багатьох компонентів, що суттєво підвищує вартість робіт.

Основними проблемами є накопичення нагару в системі впорскування та несправності паливних помп. Використання двох паливних магістралей та великої кількості датчиків подвоює шанси на поломку. Підтримка такого двигуна в ідеальному стані вимагає величезних інвестицій, що робить його утримання непосильним для більшості водіїв.