Пять двигателей BMW, от которых стоит держаться подальше

Баварские автомобили славятся динамикой и престижем, однако некоторые силовые агрегаты имеют серьезные конструктивные недостатки. Даже при высоких позициях бренда в рейтингах надежности, отдельные двигатели требуют колоссальных затрат на обслуживание. Владельцы часто сталкиваются с дорогостоящим ремонтом из-за сложной электроники и специфической компоновки узлов. Знание этих технических ловушек поможет сохранить тысячи долларов при выборе подержанного авто.

Дизельные ловушки

Двигатель N47 объемом 1,6 л и 2 л стал известным из-за критических проблем с цепью ГРМ. Конструкторы разместили этот узел в задней части агрегата, что делает любое вмешательство чрезвычайно дорогим и трудоемким. При растяжении или разрыве цепи поршни ударяют по клапанам, что фактически уничтожает мотор.

Обычно ресурс цепи составляет около 160 000 км, но на этих моторах проблемы могут возникнуть значительно раньше. Вместо отзыва производитель проводил лишь технические кампании для замены натяжителей. Покупка машины с таким двигателем требует тщательной проверки сервисной истории, чтобы избежать внезапной остановки на дороге.

Рискованный V8

Первые варианты 8-цилиндрового мотора N63 получили специфическую схему размещения турбин в развале блока. Такая конфигурация приводила к экстремальным температурным нагрузкам на все близлежащие узлы. Владельцы моделей до 2012 года выпуска массово жаловались на чрезмерное потребление масла и выход турбокомпрессоров из строя.

Постоянный перегрев вызывал деградацию резиновых уплотнителей и появление нагара в камерах сгорания. В более поздних версиях конструкцию доработали. А эксплуатация ранних экземпляров требует постоянного контроля уровня масла и температуры охлаждающей жидкости.

Дорогие обороты

10-цилиндровый агрегат S85 дарит невероятные эмоции благодаря высоким оборотам, однако его надежность вызывает много вопросов. Главной бедой двигателя является преждевременный износ вкладышей шатунов, что может привести к полному разрушению коленчатого вала. Профилактическая замена этих деталей стоит тысячи долларов, но является обязательной для сохранения работоспособности.

Обслуживание мотора требует привлечения только высококвалифицированных мастеров. Из-за сложности конструкции и гоночных корней агрегат требует идеально чистого масла и строгого соблюдения регламента. Расходы на ремонт часто превышают рыночную стоимость подержанного автомобиля, что делает покупку весьма рискованной.

Проблемная система

6-цилиндровый N54 ценится фанатами тюнинга за крепкий блок, но его периферийные системы постоянно выходят из строя. Чаще всего водители сталкиваются с отказом топливной помпы высокого давления и протеканием форсунок. Это приводит к нестабильной работе двигателя и значительной потере мощности во время движения.

Кроме топливной системы, агрегат страдает от постоянных утечек масла через крышку клапанов и неисправности водяного насоса. Турбины также подвержены потере герметичности, что приводит к падению давления наддува. Несмотря на легендарный статус, этот мотор требует постоянного внимания к каждой мелкой детали.

Сложный V12

Двигатель N73 является вершиной инженерной мысли своего времени, однако его сложность стала главным недостатком для владельцев. Огромный 12-цилиндровый агрегат занимает почти все пространство под капотом, что делает доступ к любому узлу чрезвычайно сложным. Даже мелкий ремонт требует демонтажа многих компонентов, что существенно повышает стоимость работ.

Основными проблемами являются накопление нагара в системе впрыска и неисправности топливных насосов. Использование двух топливных магистралей и большого количества датчиков удваивает шансы на поломку. Поддержание такого двигателя в идеальном состоянии требует огромных инвестиций, что делает его содержание непосильным для большинства водителей.