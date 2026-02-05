Видео
Стала известна реальная надежность всех моделей BMW в 2026 году

Стала известна реальная надежность всех моделей BMW в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 14:22
Реальная надежность новых и подержанных BMW в 2026 году
BMW 7 Series 2026 года. Фото: motortrend.com

Эксперты составили подробный рейтинг надежности автомобилей BMW 2026 года на основе статистических данных JD Power. Результаты демонстрируют значительный разрыв между проверенными временем конструкциями и новыми технологическими платформами.

Об этом сообщил Top Speed.

BMW 7 Series

Самый большой и наиболее оснащенный седан бренда стал неожиданным лидером рейтинга JD Power с результатом 86 баллов из 100. Высокий показатель надежности обеспечила зрелость архитектуры, которую инженеры отшлифовывали в течение последних лет. Механическая база, состоящая из турбированных 6-цилиндровых двигателей и агрегатов V8 в паре с автоматической трансмиссией ZF, работает стабильно.

Несмотря на наличие пневматической подвески и огромных экранов в салоне, сложность систем не привела к частым поломкам. В 2025 году было зафиксировано только два отзыва, а наиболее проблемными годами для покупки подержанных авто этой серии остаются 2002 и 2003.

BMW 8 Series

Модельный ряд 8 Series в кузовах купе, кабриолет и Gran Coupe получил 85 баллов. Автомобиль выигрывает за счет использования проверенных двигателей и отсутствия слишком радикальных экспериментов с электроникой.

Низкий объем производства позволяет уделять больше внимания качеству сборки и материалов. За отчетный период зафиксирован лишь один отзыв, а неудачным годом для выбора на вторичном рынке считается 2018.

BMW 4 Series

С результатом 84 балла эта серия подтверждает репутацию выносливого автомобиля для ежедневного использования. Турбированные двигатели на 4 и 6 цилиндров демонстрируют высокую надежность при условии своевременного обслуживания.

Модель избегает многих проблем благодаря общим компонентам с 3 Series, однако имеет менее интенсивный режим эксплуатации. На счету модели зафиксирован один отзыв. Худшей для покупки считается модель 2016 года.

BMW 3 Series и 2 Series

Обе модели получили по 81 баллу, но по разным причинам. BMW 3 Series имеет прочную конструкцию, однако часто подвергается агрессивной езде, что увеличивает количество обращений в сервис и привело к трем отзывам. Зато BMW 2 Series является простым и легким автомобилем, который в 2026 году вообще не имеет официальных отзывов. Худшими годами для приобретения являются 2006-2011 (3 Series) и 2014, 2015 (2 Series).

BMW 5 Series

В конце списка с показателем 77 баллов оказалась 5 Series. Более низкая оценка не связана с механическими дефектами, а возникла из-за сложности интеграции новых цифровых систем и ассистентов водителя. Владельцы чаще сталкиваются с ошибками программного обеспечения и сенсоров.

Сейчас зафиксировано четыре отзыва, что является самым высоким показателем в линейке. Худшим годом для покупки подержанной пятерки признан 2003.

