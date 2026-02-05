Відео
Стала відома реальна надійність усіх моделей BMW у 2026 році

Стала відома реальна надійність усіх моделей BMW у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:22
Реальна надійність нових та вживаних BMW у 2026 році
BMW 7 Series 2026 року. Фото: motortrend.com

Експерти склали детальний рейтинг надійності автомобілів BMW 2026 року на основі статистичних даних JD Power. Результати демонструють значний розрив між перевіреними часом конструкціями та новими технологічними платформами.

Про це повідомив Top Speed.

BMW 7 Series

Найбільший та найбільш оснащений седан бренду став несподіваним лідером рейтингу JD Power з результатом 86 балів зі 100. Високий показник надійності забезпечила зрілість архітектури, яку інженери відшліфовували протягом останніх років. Механічна база, що складається з турбованих 6-циліндрових двигунів та агрегатів V8 у парі з автоматичною трансмісією ZF, працює стабільно.

Попри наявність пневматичної підвіски та величезних екранів у салоні, складність систем не призвела до частих поломок. У 2025 році було зафіксовано лише два відкликання, а найбільш проблемними роками для купівлі вживаних авто цієї серії залишаються 2002 та 2003.

BMW 8 Series

Модельний ряд 8 Series у кузовах купе, кабріолет та Gran Coupe отримав 85 балів. Автомобіль виграє за рахунок використання перевірених двигунів та відсутності надто радикальних експериментів з електронікою.

Низький обсяг виробництва дозволяє приділяти більше уваги якості збірки та матеріалів. За звітний період зафіксовано лише одне відкликання, а невдалим роком для вибору на вторинному ринку вважається 2018.

BMW 4 Series

З результатом 84 бали ця серія підтверджує репутацію витривалого автомобіля для щоденного використання. Турбовані двигуни на 4 та 6 циліндрів демонструють високу надійність за умови вчасного обслуговування.

Модель уникає багатьох проблем завдяки спільним компонентам із 3 Series, проте має менш інтенсивний режим експлуатації. На рахунку моделі зафіксовано одне відкликання. Найгіршою для купівлі вважається модель 2016 року.

Визначені найнадійніші марки німецьких автомобілів

Найпроблемніший двигун на BMW з пробігом

BMW 3 Series та 2 Series

Обидві моделі отримали по 81 балу, але з різних причин. BMW 3 Series має міцну конструкцію, проте часто піддається агресивній їзді, що збільшує кількість звернень до сервісу та призвело до трьох відкликань. Натомість BMW 2 Series є простішим та легшим автомобілем, який у 2026 році взагалі не має офіційних відкликань. Найгіршими роками для придбання є 2006–2011 (3 Series) та 2014, 2015 (2 Series).

BMW 5 Series

У кінці списку з показником 77 балів опинилася 5 Series. Нижча оцінка не пов’язана з механічними дефектами, а виникла через складність інтеграції нових цифрових систем та асистентів водія. Власники частіше стикаються з помилками програмного забезпечення та сенсорів.

Наразі зафіксовано чотири відкликання, що є найвищим показником у лінійці. Найгіршим роком для купівлі вживаної п'ятірки визнано 2003.

рейтинг авто BMW автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
