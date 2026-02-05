Реальна надійність нових та вживаних BMW у 2026 році

BMW 7 Series 2026 року. Фото: motortrend.com

Експерти склали детальний рейтинг надійності автомобілів BMW 2026 року на основі статистичних даних JD Power. Результати демонструють значний розрив між перевіреними часом конструкціями та новими технологічними платформами.

BMW 7 Series

Найбільший та найбільш оснащений седан бренду став несподіваним лідером рейтингу JD Power з результатом 86 балів зі 100. Високий показник надійності забезпечила зрілість архітектури, яку інженери відшліфовували протягом останніх років. Механічна база, що складається з турбованих 6-циліндрових двигунів та агрегатів V8 у парі з автоматичною трансмісією ZF, працює стабільно.

Попри наявність пневматичної підвіски та величезних екранів у салоні, складність систем не призвела до частих поломок. У 2025 році було зафіксовано лише два відкликання, а найбільш проблемними роками для купівлі вживаних авто цієї серії залишаються 2002 та 2003.

BMW 8 Series

Модельний ряд 8 Series у кузовах купе, кабріолет та Gran Coupe отримав 85 балів. Автомобіль виграє за рахунок використання перевірених двигунів та відсутності надто радикальних експериментів з електронікою.

Низький обсяг виробництва дозволяє приділяти більше уваги якості збірки та матеріалів. За звітний період зафіксовано лише одне відкликання, а невдалим роком для вибору на вторинному ринку вважається 2018.

BMW 4 Series

З результатом 84 бали ця серія підтверджує репутацію витривалого автомобіля для щоденного використання. Турбовані двигуни на 4 та 6 циліндрів демонструють високу надійність за умови вчасного обслуговування.

Модель уникає багатьох проблем завдяки спільним компонентам із 3 Series, проте має менш інтенсивний режим експлуатації. На рахунку моделі зафіксовано одне відкликання. Найгіршою для купівлі вважається модель 2016 року.

BMW 3 Series та 2 Series

Обидві моделі отримали по 81 балу, але з різних причин. BMW 3 Series має міцну конструкцію, проте часто піддається агресивній їзді, що збільшує кількість звернень до сервісу та призвело до трьох відкликань. Натомість BMW 2 Series є простішим та легшим автомобілем, який у 2026 році взагалі не має офіційних відкликань. Найгіршими роками для придбання є 2006–2011 (3 Series) та 2014, 2015 (2 Series).

BMW 5 Series

У кінці списку з показником 77 балів опинилася 5 Series. Нижча оцінка не пов’язана з механічними дефектами, а виникла через складність інтеграції нових цифрових систем та асистентів водія. Власники частіше стикаються з помилками програмного забезпечення та сенсорів.

Наразі зафіксовано чотири відкликання, що є найвищим показником у лінійці. Найгіршим роком для купівлі вживаної п'ятірки визнано 2003.