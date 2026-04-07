Главная Авто Механик назвал бензиновые двигатели, которых следует избегать

Механик назвал бензиновые двигатели, которых следует избегать

Дата публикации 7 апреля 2026 06:00
Двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Фото: drive.com.au

Современные малолитражные двигатели создавались ради экономии топлива и высокой динамики, однако реальность оказалась менее привлекательной. Многие агрегаты с турбонаддувом демонстрируют серьезные проблемы с надежностью уже после нескольких лет эксплуатации. Механики выделяют несколько популярных моторов, покупка которых на вторичном рынке связана с огромными рисками.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Японские ошибки

Двигатель Honda 1.0 VTEC появился в 2017 году как попытка уменьшить потребление топлива в модели Civic. Несмотря на первоначальные положительные отзывы, агрегат P10A2 обнаружил критический дефект конструкции шкива. Этот элемент со временем повреждает ремень ГРМ, что приводит к попаданию его частиц внутрь системы.

Следствием становится перегрев второго цилиндра и выход из строя всего силового блока. Стоимость восстановления в официальном сервисе иногда равна цене подержанного автомобиля того же поколения. Из-за таких рисков производитель отказался от этого мотора в следующих генерациях модели, а цены на подобные версии существенно упали.

Мокрая проблема

Агрегат 1.2 PureTech от концерна Stellantis выпускался миллионными тиражами и неоднократно получал награды. Главной особенностью конструкции является ремень ГРМ, который работает в масляной ванне. Из-за попадания топлива в масло резиновый элемент постепенно растворяется и распадается на мелкие фракции.

Остатки ремня забивают масляную сетку и вакуумную помпу, что грозит полным отказом тормозов и заклиниванием мотора. Механики советуют менять ремень каждые 60 000-80 000 км вместо регламентных 160 000 км. Проблему удалось окончательно решить только в 2023 году после перехода на цепной привод в новых гибридных версиях.

Перегрев головок

Двигатель Ford 1.0 EcoBoost выпуска 2012-2018 годов также имеет ременной привод в масляной ванне с подобными конкурентам недостатками. Однако самой большой бедой этой конструкции стало низкое качество головки блока цилиндров. В каналах системы смазки часто возникают повреждения.

Силовой агрегат подвержен быстрому перегреву из-за уязвимой системы охлаждения. Кроме того, владельцы сталкиваются с износом кулачков привода топливного насоса, что приводит к падению давления в системе. Лишь модернизация 2018 года с переходом на цепной привод смогла частично исправить ситуацию.

Расход масла

4-цилиндровый 1.2 TCe от Renault работает мягче 3-цилиндровых оппонентов, однако имеет собственные хронические недостатки. Главной проблемой считается чрезмерное потребление масла, которое может достигать 1 л на 1000 км пути. Причиной часто является недостаточная производительность масляного насоса во время активной езды.

Дополнительные риски создает натяжитель цепи ГРМ, неисправность которого приводит к попаданию грязи в двигатель. Производитель частично улучшил ситуацию в 2015 году, однако агрегат все равно считается ненадежным. В случае возможности лучше отдать предпочтение альтернативным вариантам двигателей в модельном ряду марки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, на каких двигателях выгоднее ездить во время топливного кризиса. Детальный анализ расходов на передвижение показывает существенную разницу между турбированными агрегатами, газовым оборудованием и гибридными системами. Оценка базируется на среднем годовом пробеге до 20 000 км и актуальных ценах на АЗС.

Также читайте о пяти двигателях BMW, от которых стоит держаться подальше. Даже при высоких позициях бренда в рейтингах надежности, отдельные силовые агрегаты требуют колоссальных затрат на обслуживание. Владельцы часто сталкиваются с дорогостоящим ремонтом из-за сложной электроники и специфической компоновки узлов. Знание этих технических ловушек поможет сохранить тысячи долларов при выборе подержанного авто.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
