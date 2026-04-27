Названы худшие двигатели на современных автомобилях

Двигатель 1.2 PureTech. Фото: knykk.hu

Мировые автопроизводители часто жертвуют ресурсом силовых агрегатов ради экологических норм и экономии топлива. Многие современные двигатели рассчитаны на эксплуатацию только первым владельцем, после чего их ремонт становится экономически нецелесообразным. Сложная конструкция, чувствительность к топливу и высокие температурные нагрузки приводят к критическим поломкам уже при пробеге 100 000-150 000 км. Обзор наиболее проблемных моторов последних лет поможет сознательно подойти к выбору автомобиля на вторичном рынке.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Французская экономия

Бензиновый двигатель 1.2 PureTech, который активно использует концерн Peugeot-Citroen, возглавляет список рискованных покупок. Разработчики старались сделать его максимально экономным для городских условий, однако ресурс турбины и сложного механизма ГРМ оказался крайне ограниченным. В городском цикле такой агрегат потребляет до 10 л на 100 км, что нивелирует ожидания относительно его чрезвычайной бережливости.

На вторичном рынке машины с этим двигателем ценятся значительно ниже дизельных аналогов. Капитальный ремонт такого агрегата почти не проводится из-за конструктивной сложности, а полная замена может стоить до 3000 долларов. Подобная стоимость для малообъемного мотора делает его содержание слишком дорогим для владельца подержанного авто.

Британские трудности

2-литровый дизель серии Ingenium от Land Rover, пришедший на смену легендарному и выносливому 2.2, разочаровал многих поклонников марки. Новый мотор получил сложную экологическую систему и топливную аппаратуру, крайне чувствительную к качеству дизеля. Основной проблемой первых лет выпуска стали трещины в блоках цилиндров, что приводит к полной замене двигателя.

Несмотря на премиальный статус моделей Discovery Sport и Evoque, их рыночная цена на вторичном рынке часто бывает очень привлекательной именно из-за этих технических рисков. Производитель пытался улучшить динамику и скорость прогрева, однако надежность оказалась значительно ниже предыдущих разработок. Это сделало первые генерации Ingenium объектом пристального внимания при диагностике перед покупкой.

Американский турбонаддув

Линейка двигателей 1.0 EcoBoost от Ford демонстрирует последствия агрессивного даунсайзинга. Малый объем в сочетании с мощной турбиной создает постоянную критическую нагрузку на все внутренние компоненты. Такие моторы склонны к перегреву и требуют идеального обслуживания для достижения пробега хотя бы в 150 000 км.

Даже незначительное отклонение от норм качества топлива приводит к нестабильной работе и вибрациям. Этот силовой агрегат считается одноразовым проектом для первого владельца, который планирует проехать до 100 000 км за несколько лет. После этого порога водителя часто ждут проблемы с турбиной и герметичностью охлаждающей системы.

Корейские задиры

Двухлитровые бензиновые двигатели GDI от Hyundai/Kia второй генерации должны были исправить недостатки предшественников, однако ситуация осталась сложной. Даже на относительно новых моделях 2019-2021 годов выпуска фиксируются случаи задиров в цилиндрах и повышенного потребления масла. Обещания производителя о ресурсе в 400 000 км часто не находят подтверждения в реальной практике.

Такие модели как Sportage, Tucson и Sonata с этими двигателями нередко попадают в сервисы с проблемами поршневой группы еще до завершения гарантийного срока. Это подрывает доверие покупателей, которые рассчитывали на исправление конструктивных дефектов. Склонность к масложеру остается характерной чертой многих корейских моторов этой линейки.

Шведский масложер

Компания Volvo в 2015 году выпустила новую серию 2-литровых бензиновых и дизельных двигателей, которые в начале имели серьезную проблему с аппетитом к маслу. В отдельных случаях потребление масла достигало более 3 л от замены до замены. Добавьте к этому проблемы с ГРМ и поршневой группой. Это стало неприятным сюрпризом для фанатов марки, привыкших к безупречной надежности шведских силовых агрегатов.

Производитель оперативно исправил эти недостатки в 2017 году, однако ранние экземпляры все еще встречаются на рынке. При выборе подержанного Volvo важно убедиться, что автомобиль выпущен не ранее второй половины 2017 года.

Ранее Новини.LIVE писали, как водитель может убить даже самый надежный двигатель. Упрощенная конструкция и отсутствие турбин обеспечивают огромный ресурс силового агрегата, однако не спасают от последствий чрезмерной экономии на сервисе.

Также читайте, почему от трех двигателей Nissan надо держаться подальше. Анализ технических особенностей подтверждает, что определенные серии двигателей требуют дорогостоящего вмешательства уже на пробегах до 160 000 км.