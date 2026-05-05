Коли потрібно міняти ремінь ГРМ, щоб не втратити двигун авто

Ремінь ГРМ. Фото: tembyauto.repcoservice.net

Своєчасне обслуговування газорозподільного механізму є критичним фактором для тривалої роботи силового агрегату. Раптовий обрив ременя призводить до зіткнення клапанів з поршнями двигуна, що тягне за собою високі витрати на ремонт. Власникам автомобілів варто орієнтуватися на реальний стан деталей, а не лише на сервісні книжки виробників.

Ресурс деталей

Більшість заводських інструкцій вказують на необхідність заміни через 60 000 км або навіть 120 000 км пробігу. Часовий чинник відіграє не менш важливу роль, ніж пройдені кілометри. Матеріал ременя втрачає еластичність та пересихає з роками, тому навіть при малих пробігах заміну слід проводити кожні 5 або 6 років. Ігнорування цього правила підвищує ризик раптового виходу механізму з ладу.

Ознаки зносу

Візуальний огляд дозволяє виявити перші симптоми наближення поломки. Наявність мікротріщин на зовнішній або внутрішній стороні гуми свідчить про критичний стан виробу. Також небезпечними ознаками є відшарування ниток або замасленість поверхні через протікання сальників. Будь-які сторонні звуки з-під капота, такі як свист або шурхіт, можуть вказувати на несправність роликів.

Разом з ременем потрібно замінити всі ролики, натягувачі та водяну помпу. Спроба зекономити на супутніх деталях часто призводить до повторного розбирання мотора або передчасного обриву нового ременя.

Поради покупцям

Придбання вживаного автомобіля вимагає особливої уваги до системи ГРМ. Якщо попередній власник не надав документальних підтверджень сервісних робіт, заміну потрібно виконати негайно. Вірити на слово в таких питаннях небезпечно, позаяк візуально ремінь може виглядати цілим, але мати внутрішні пошкодження.

Якісні деталі від перевірених брендів забезпечують спокій під час дальніх поїздок. Використання дешевих аналогів суттєво скорочує термін служби вузла та не гарантує захист від розриву. Регулярна перевірка стану ГРМ під час кожного технічного огляду є надійним способом уникнути серйозних поломок.

Раніше Новини.LIVE писали, що водіям запропонували рішення для проблемних двигунів Peugeot. Річ у тім, що агрегати серії PureTech з мокрим паском ГРМ роками псували життя водіям через передчасний знос гуми в гарячому масляному середовищі.

