Водіям запропонували рішення для проблемних двигунів Peugeot

Двигун 1.2 PureTech.

Проблема з надійністю бензинових двигунів PureTech від концерну Stellantis отримала неочікуване технічне рішення від сторонніх фахівців. Агрегати з мокрим паском ГРМ роками псували життя водіям через передчасний знос гуми в гарячому масляному середовищі, що призводило до забивання системи та серйозних поломок. Спеціалісти розробили унікальний комплект, який дозволяє замінити ненадійний пасок на міцний ланцюг. Це дає шанс власникам сотень тисяч вживаних автомобілів (Peugeot, Citroën, Opel тощо) уникнути дорогого капітального ремонту.

Технічне оновлення

Компанія Pro Chain представила інноваційний набір для модернізації силових установок серії PureTech. Процес перетворення системи ГРМ з пасової на ланцюгову не потребує внесення складних змін у конструкцію самого блока циліндрів. Процедура встановлення нагадує звичайну заміну заводського елемента та виконується за допомогою стандартного набору інструментів у сервісних центрах.

До складу комплекту входять усі необхідні компоненти:

ланцюг;

напрямні:

натягувач;

лінія подачі мастила.

Таке рішення робить двигун значно витривалішим та позбавляє водія ризику раптового руйнування ГРМ через контакт з гарячою оливою. Модернізація доступна як для атмосферних варіантів, так і для турбованих модифікацій об'ємом 1,2 л.

Читайте також:

Сумісність систем

Новий комплект сумісний з широким переліком двигунів з кодовими позначеннями EB0 та EB2. Це охоплює більшість популярних моделей брендів Peugeot, Citroen та Opel, випущених протягом останнього десятиліття. Виробник набору вже розпочав процес попередніх замовлень, а перші відвантаження клієнтам заплановані на другу половину 2026 року.

Сам концерн Stellantis поступово відмовляється від технології мокрого паска у нових автомобілях на користь ланцюгових приводів та нової лінійки двигунів FireFly. Проте для машин, які вже перебувають в експлуатації та мають великі пробіги, пропозиція сторонніх розробників може стати єдиним способом гарантувати стабільну роботу.

Раніше Новини.LIVE писали, як водій може вбити навіть найнадійніший двигун. Спрощена конструкція та відсутність турбін забезпечують величезний ресурс, проте не рятують від наслідків надмірної економії на сервісі.

Також читайте, від яких двигунів Nissan треба триматися якнайдалі. Аналіз технічних особливостей підтверджує, що певні серії агрегатів потребують дорогого втручання вже на пробігах до 160 000 км.