Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Водіям запропонували рішення для проблемних двигунів Peugeot

Водіям запропонували рішення для проблемних двигунів Peugeot

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 06:00
Двигун 1.2 PureTech. Фото: Auto Bild

Проблема з надійністю бензинових двигунів PureTech від концерну Stellantis отримала неочікуване технічне рішення від сторонніх фахівців. Агрегати з мокрим паском ГРМ роками псували життя водіям через передчасний знос гуми в гарячому масляному середовищі, що призводило до забивання системи та серйозних поломок. Спеціалісти розробили унікальний комплект, який дозволяє замінити ненадійний пасок на міцний ланцюг. Це дає шанс власникам сотень тисяч вживаних автомобілів (Peugeot, Citroën, Opel тощо) уникнути дорогого капітального ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es.

Технічне оновлення

Компанія Pro Chain представила інноваційний набір для модернізації силових установок серії PureTech. Процес перетворення системи ГРМ з пасової на ланцюгову не потребує внесення складних змін у конструкцію самого блока циліндрів. Процедура встановлення нагадує звичайну заміну заводського елемента та виконується за допомогою стандартного набору інструментів у сервісних центрах.

До складу комплекту входять усі необхідні компоненти:

  • ланцюг;
  • напрямні:
  • натягувач;
  • лінія подачі мастила.

Таке рішення робить двигун значно витривалішим та позбавляє водія ризику раптового руйнування ГРМ через контакт з гарячою оливою. Модернізація доступна як для атмосферних варіантів, так і для турбованих модифікацій об'ємом 1,2 л.

Читайте також:

Сумісність систем

Новий комплект сумісний з широким переліком двигунів з кодовими позначеннями EB0 та EB2. Це охоплює більшість популярних моделей брендів Peugeot, Citroen та Opel, випущених протягом останнього десятиліття. Виробник набору вже розпочав процес попередніх замовлень, а перші відвантаження клієнтам заплановані на другу половину 2026 року.

Сам концерн Stellantis поступово відмовляється від технології мокрого паска у нових автомобілях на користь ланцюгових приводів та нової лінійки двигунів FireFly. Проте для машин, які вже перебувають в експлуатації та мають великі пробіги, пропозиція сторонніх розробників може стати єдиним способом гарантувати стабільну роботу.

Раніше Новини.LIVE писали, як водій може вбити навіть найнадійніший двигун. Спрощена конструкція та відсутність турбін забезпечують величезний ресурс, проте не рятують від наслідків надмірної економії на сервісі.

Також читайте, від яких двигунів Nissan треба триматися якнайдалі. Аналіз технічних особливостей підтверджує, що певні серії агрегатів потребують дорогого втручання вже на пробігах до 160 000 км.

ремонт авто проблеми автомобіль Мотор двигун вживані авто Citroën Opel Peugeot
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації