Водителям предложили решение для проблемных двигателей Peugeot

Двигатель 1.2 PureTech. Фото: Auto Bild

Проблема с надежностью бензиновых двигателей PureTech от концерна Stellantis получила неожиданное техническое решение от сторонних специалистов. Агрегаты с мокрым ремнем ГРМ годами портили жизнь водителям из-за преждевременного износа резины в горячей масляной среде, что приводило к забиванию системы и серьезным поломкам. Специалисты разработали уникальный комплект, который позволяет заменить ненадежный ремень на прочную цепь. Это дает шанс владельцам сотен тысяч подержанных автомобилей (Peugeot, Citroën, Opel и др) избежать дорогостоящего капитального ремонта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es.

Техническое обновление

Компания Pro Chain представила инновационный набор для модернизации силовых установок серии PureTech. Процесс преобразования системы ГРМ с ременной на цепную не требует внесения сложных изменений в конструкцию самого блока цилиндров. Процедура установки напоминает обычную замену заводского элемента и выполняется с помощью стандартного набора инструментов в сервисных центрах.

В состав комплекта входят все необходимые компоненты:

цепь;

направляющие:

натяжитель;

линия подачи смазки; линия подачи масла.

Такое решение делает двигатель значительно выносливее и лишает водителя риска внезапного разрушения ГРМ из-за контакта с горячим маслом. Модернизация доступна как для атмосферных вариантов, так и для турбированных модификаций объемом 1,2 л.

Совместимость систем

Новый комплект совместим с широким перечнем двигателей с кодовыми обозначениями EB0 и EB2. Это охватывает большинство популярных моделей брендов Peugeot, Citroen и Opel, выпущенных в течение последнего десятилетия. Производитель набора уже начал процесс предварительных заказов, а первые отгрузки клиентам запланированы на вторую половину 2026 года.

Сам концерн Stellantis постепенно отказывается от технологии мокрого ремня в новых автомобилях в пользу цепных приводов и новой линейки двигателей FireFly. Однако для машин, которые уже находятся в эксплуатации и имеют большие пробеги, предложение сторонних разработчиков может стать единственным способом гарантировать стабильную работу.

