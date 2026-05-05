Когда нужно менять ремень ГРМ, чтобы не потерять двигатель авто

Ремень ГРМ.

Своевременное обслуживание газораспределительного механизма является критическим фактором для длительной работы силового агрегата. Внезапный обрыв ремня приводит к столкновению клапанов с поршнями двигателя, что влечет за собой высокие затраты на ремонт. Владельцам автомобилей стоит ориентироваться на реальное состояние деталей, а не только на сервисные книжки производителей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Ресурс деталей

Большинство заводских инструкций указывают на необходимость замены через 60 000 км или даже 120 000 км пробега. Временной фактор играет не менее важную роль, чем пройденные километры. Материал ремня теряет эластичность и пересыхает с годами, поэтому даже при малых пробегах замену следует проводить каждые 5 или 6 лет. Игнорирование этого правила повышает риск внезапного выхода механизма из строя.

Признаки износа

Визуальный осмотр позволяет выявить первые симптомы приближающейся поломки. Наличие микротрещин на внешней или внутренней стороне резины свидетельствует о критическом состоянии изделия. Также опасными признаками являются отслоение нитей или замасленность поверхности из-за протекания сальников. Любые посторонние звуки из-под капота, такие как свист или шуршание, могут указывать на неисправность роликов.

Вместе с ремнем нужно заменить все ролики, натяжители и водяную помпу. Попытка сэкономить на сопутствующих деталях часто приводит к повторной разборке мотора или преждевременному обрыву нового ремня.

Советы покупателям

Приобретение подержанного автомобиля требует особого внимания к системе ГРМ. Если предыдущий владелец не предоставил документальных подтверждений сервисных работ, замену нужно выполнить незамедлительно. Верить на слово в таких вопросах опасно, так как визуально ремень может выглядеть целым, но иметь внутренние повреждения.

Качественные детали от проверенных брендов обеспечивают спокойствие во время дальних поездок. Использование дешевых аналогов существенно сокращает срок службы узла и не гарантирует защиту от разрыва. Регулярная проверка состояния ГРМ во время каждого технического осмотра является надежным способом избежать серьезных поломок.

