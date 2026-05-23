Названо один з найгірших двигунів Honda усіх часів

Honda Civic Si 2017 року. Фото: Honda

Японська компанія Honda десятиліттями створювала легендарні силові агрегати, які без проблем долали сотні тисяч кілометрів. Проте поява 1,5-літрового турбованого двигуна серії L, який з 2017 року встановлюється на Civic Si, перервала цю тенденцію. Попри хорошу потужність завдяки наддуву, цей мотор продемонстрував низку критичних конструктивних прорахунків. Багато фахівців та автовласників тепер називають його одним з найгірших у сучасному портфоліо бренду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Розрідження оливи

Головною проблемою двигуна L15B7 потужністю 208 к.с. став ефект розрідження оливи. Через систему прямого впорскування паливо подається безпосередньо в камери згоряння. Коли агрегат не встигає прогрітися, незгорілий бензин просочується повз поршневі кільця в картер.

Цей процес знижує ефективність змащування внутрішніх компонентів, збільшуючи знос деталей. Ситуація погіршується під час поїздок на короткі відстані та в морози. Іншим мінусом прямого впорскування є швидке утворення нагару на впускних клапанах, позаяк вони не очищуються паливом, що погіршує відгук двигуна.

Конструктивні хиби

Конструкція блоку циліндрів відкритого типу також має вразливі місця. Охолоджувальна рідина циркулює навколо циліндрів через дуже вузькі канали, тому поверхня ущільнення між прокладкою та блоком є занадто тонкою. Прокладка головки блоку часто втрачає герметичність, особливо після чип-тюнінгу.

Власники також стикаються зі зносом ланцюга газорозподільного механізму, витратою оливи та поломками актуатора турбіни.

Для мінімізації ризиків експерти радять частіше міняти оливу, уникати навантажень на холодному моторі та здійснювати тривалі поїздки. Правильний догляд та контроль рівня антифризу дозволяють зберегти ресурс турбіни.

