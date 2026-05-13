Пʼять кросоверів надійніших за Honda CR-V

Buick Encore GX 2026 року.Фото: caranddriver.com

Кросовер Honda CR-V тривалий час вважався еталоном сімейного автомобіля завдяки економічності та витривалості. Проте останні дослідження показують що певні версії популярної моделі мають недоліки якості збірки чи окремих агрегатів. Загальний рейтинг надійності цієї автівки становить 83 бали зі 100 можливих за версією JD Power. Існує щонайменше пʼять конкурентів які демонструють кращі результати та пропонують високу довговічність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Корейська доступність

Hyundai Venue 2026 року випуску підходить для водіїв з обмеженим бюджетом, які не готові жертвувати якістю. Попри статус однієї з найменших моделей, кросовер отримав високу оцінку надійності 86 балів.

Під капотом встановлено двигун об’ємом 1,6 л потужністю 121 к.с. Паливо споживається помірно: приблизно 8,1 л/100 км у місті та 7,6 л/100 км на трасі. Хоча об’єм багажника не надто великий, компактні розміри роблять автомобіль ідеальним для щоденних міських поїздок вузькими вулицями.

Американська витривалість

Chevrolet Trailblazer 2026 пропонує просторий салон без габаритів повнорозмірних позашляховиків. Рейтинг надійності моделі сягнув 88 балів. Середній розхід палива для версії з повним приводом становить близько 8,7 л/100 км у змішаному циклі.

Лінійка двигунів включає турбовані агрегати об’ємом 1,2 л та 1,3 л які видають до 155 к.с. Передньопривідні версії оснащені варіатором, а повнопривідні варіанти отримали 9-ступеневу автоматичну коробку передач.

Ford Bronco Sport 2026 року також отримав 88 балів за надійність та пропонує систему повного приводу вже у базовій комплектації. Модель оснащується двигунами об’ємом 1,5 л потужністю 180 к.с. або турбодвигуном 2 л на 250 к. с. Витрата палива на шосе складає близько 7,1 л/100 км.

Преміальна якість

BMW X6 2026 доводить, що розкішні кросовери можуть бути дуже витривалими, отримавши 89 балів рейтингу. Модель комплектується 3-літровим двигуном з м’якою гібридною системою потужністю 375 к.с. Тяга передається на всі колеса через 8-ступеневу автоматичну трансмісію.

Автомобіль цінують за високу якість збірки та зручні технологічні інтерфейси. Салон залишається дуже тихим, а форма купеподібного кузова не заважає пасажирам, хоча багажний відсік дещо обмежений для великих вантажів.

Buick Encore GX 2026 року став абсолютним переможцем списку з показником 90 балів. Кросовер пропонує преміальний комфорт за бюджетний прайс. Турбовані двигуни об’ємом 1,2 л та 1,3 л забезпечують потужність до 155 к.с. Простір всередині залишається практичним для повсякденних потреб. Дорожчі комплектації пропонують бездротову зарядку та підігрів сидінь і керма.

