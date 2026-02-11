Відео
Головна Авто Чому водії шкодують про купівлю кросовера Honda CR-V

Чому водії шкодують про купівлю кросовера Honda CR-V

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:00
На що скаржаться власники Honda CR-V: зворотний бік популярності
Honda CR-V 2025 року. Фото: caranddriver.com

Японський кросовер Honda CR-V стабільно утримує позиції одного з найпопулярніших автомобілів у світі. Проте досвід експлуатації свідчить про наявність специфічних технічних нюансів, які змушують частину водіїв сумніватися у доцільності покупки.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Перші ознаки проблем

Дослідницька компанія CarComplaints зазначає, що найбільша кількість скарг зафіксована на CR-V 2017 року випуску. Основним приводом для незадоволення стали дефекти двигуна, через які в салоні з’являвся стійкий запах бензину. Проблема виникала через потрапляння палива в оливу, що суттєво погіршувало змащення внутрішніх компонентів агрегату.

Власники повідомляли про несправності паливних форсунок, що спричиняли вібрації під час прискорення та раптову втрату потужності. У критичних випадках кросовери переходили в аварійний режим, що вимагало дорогого ремонту та заміни деталей. Попри проведення відкличних кампаній частина користувачів залишилася незадоволеною надійністю вузла.

Модель 2024 року продемонструвала найбільшу кількість нарікань за останні п’ять років. Ключові претензії стосуються електричної системи, зокрема появи помилкових сповіщень від систем безпеки. Експерти CarComplaints наголошують, що в багатьох випадках офіційні сервісні центри не могли встановити точну причину програмних збоїв.

Корейський кросовер, кращий за Toyota RAV4 та Honda CR-V

Нові авто, які без проблем проїздять щонайменше до 2036 року

Збої та загальний висновок

Окремі скарги водіїв пов’язані з відмовою камери заднього огляду та некоректною роботою паркувальних сенсорів. Також фіксувалися проблеми з підсилювачем керма та системою повного приводу, хоча несправності кермового механізму виробник намагався усунути через процедуру відкликання. Такі інциденти створюють негативний досвід у невеликої групи покупців.

Втім, більшість виявлених проблем не переходять у нові покоління, тому Honda CR-V зберігає репутацію стабільного автомобіля. Загальна кількість офіційних скарг залишається низькою порівняно з масовими тиражами виробництва. Лише невеликий відсоток власників дійсно шкодує про свій вибір, тоді як модель продовжує еволюціонувати.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Honda вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
