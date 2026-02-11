Видео
Почему водители жалеют о покупке кроссовера Honda CR-V

Почему водители жалеют о покупке кроссовера Honda CR-V

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:00
На что жалуются владельцы Honda CR-V: обратная сторона популярности
Honda CR-V 2025 года. Фото: caranddriver.com

Японский кроссовер Honda CR-V стабильно удерживает позиции одного из самых популярных автомобилей в мире. Однако опыт эксплуатации свидетельствует о наличии специфических технических нюансов, которые заставляют часть водителей сомневаться в целесообразности покупки.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Читайте также:

Первые признаки проблем

Исследовательская компания CarComplaints отмечает, что наибольшее количество жалоб зафиксировано на CR-V 2017 года выпуска. Основным поводом для недовольства стали дефекты двигателя, из-за которых в салоне появлялся стойкий запах бензина. Проблема возникала из-за попадания топлива в масло, что существенно ухудшало смазку внутренних компонентов агрегата.

Владельцы сообщали о неисправности топливных форсунок, которые вызывали вибрации при ускорении и внезапную потерю мощности. В критических случаях кроссоверы переходили в аварийный режим, что требовало дорогостоящего ремонта и замены деталей. Несмотря на проведение отзывных кампаний часть пользователей осталась недовольна надежностью узла.

Модель 2024 года продемонстрировала наибольшее количество нареканий за последние пять лет. Ключевые претензии касаются электрической системы, в частности появления ложных оповещений от систем безопасности. Эксперты CarComplaints отмечают, что во многих случаях официальные сервисные центры не могли установить точную причину программных сбоев.

Также читайте:

Корейский кроссовер, лучше Toyota RAV4 и Honda CR-V

Новые авто, которые без проблем проездят как минимум до 2036 года

Сбои и общий вывод

Отдельные жалобы водителей связаны с отказом камеры заднего вида и некорректной работой парковочных сенсоров. Также фиксировались проблемы с усилителем руля и системой полного привода, хотя неисправности рулевого механизма производитель пытался устранить через процедуру отзыва. Такие инциденты создают негативный опыт у небольшой группы покупателей.

Впрочем, большинство выявленных проблем не переходят в новые поколения, поэтому Honda CR-V сохраняет репутацию стабильного автомобиля. Общее количество официальных жалоб остается низким по сравнению с массовыми тиражами производства. Лишь небольшой процент владельцев действительно жалеет о своем выборе, тогда как модель продолжает эволюционировать.

ремонт авто проблемы советы автомобиль Honda подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
