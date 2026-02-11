Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Новые авто, которые без проблем проездят как минимум до 2036 года

Новые авто, которые без проблем проездят как минимум до 2036 года

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 07:35
Какие новые модели автомобилей способны прослужить более десяти лет
Honda CR-V 2026 года. Фото: Honda

Выбор надежного автомобиля существенно снижает долгосрочные расходы на обслуживание и повышает его стоимость при дальнейшей перепродаже. Аналитические отчеты компании S&P Global демонстрируют, что средняя продолжительность эксплуатации транспортных средств сейчас достигла рекордной отметки 12,8 года.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама
Читайте также:

Стратегический выбор

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение моделям 2026 года, которые построены на уже проверенных платформах. Джастин Дуган из компании AmericanTrucks.com отмечает: "Стоит рассмотреть новые авто, созданные с использованием зрелых платформ, что обычно означает меньшее количество сбоев в течение цикла эксплуатации". Такой подход гарантирует, что основные компоненты уже прошли длительный цикл совершенствования на производстве.

По словам Дугана, производители тратят годы на отшлифовку таких конструкций. В результате покупатели получают машины, которые менее подвержены частым визитам на сервисные станции и сохраняют надежность силовых агрегатов на протяжении десятилетий.

Японские лидеры

Бренд Honda остается одним из фаворитов в вопросах долговечности, согласно рекомендациям Consumer Reports. Аналитик портала CarEdge.com Джастин Фишер считает модели Accord, Civic и CR-V настоящими победителями в категории сохранения стоимости и способности преодолевать большие дистанции. Мелани Массон с AutoInsurance.com отдельно отмечает кроссовер Honda CR-V как идеал надежности, который обеспечивает максимальную безопасность пассажиров и помогает предотвращать столкновения.

Корпорация Toyota традиционно сохраняет статус короля надежности. Несмотря на рост цен в 2026 году, такие модели как Camry, Highlander Hybrid и RAV4 полностью оправдывают инвестиции в их покупку. Особенно эксперты советуют не игнорировать минивэн Toyota Sienna, который при условии регулярного ухода способен без проблем прослужить более десяти лет.

Марка Lexus, по данным исследования JD Power, третий год подряд занимает первое место в общем рейтинге надежности. Вице-президент ACV Auctions Рэнди Бароне отмечает, что сочетание инженерного качества и низкой стоимости владения ставит седан Lexus LS на вершину рейтинга долговечности.

Также читайте:

Стала известна надежность моделей Toyota в 2026 году

Какими японскими автомобилями недовольны владельцы

Прорыв корейских брендов

Компания CarEdge среди десяти самых надежных машин 2026 года назвала Hyundai и Kia, которые существенно улучшили показатели выносливости. Рэнди Бароне отмечает: "В последние годы Hyundai и Kia достигли заметных успехов в долгосрочной прочности, и все больше этих автомобилей хорошо держатся далеко за отметкой 200 000 км".

Особое внимание специалисты советуют обратить на Hyundai Elantra Hybrid и Kia Sorrento, которые демонстрируют высокие показатели безотказности. В частости модель Elantra Hybrid получила наивысший балл надежности от Consumer Reports на фоне жесткой конкуренции.

рейтинг авто автомобиль Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации