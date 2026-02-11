Какие новые модели автомобилей способны прослужить более десяти лет

Honda CR-V 2026 года. Фото: Honda

Выбор надежного автомобиля существенно снижает долгосрочные расходы на обслуживание и повышает его стоимость при дальнейшей перепродаже. Аналитические отчеты компании S&P Global демонстрируют, что средняя продолжительность эксплуатации транспортных средств сейчас достигла рекордной отметки 12,8 года.

Об этом написал GOBankingRates.

Стратегический выбор

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение моделям 2026 года, которые построены на уже проверенных платформах. Джастин Дуган из компании AmericanTrucks.com отмечает: "Стоит рассмотреть новые авто, созданные с использованием зрелых платформ, что обычно означает меньшее количество сбоев в течение цикла эксплуатации". Такой подход гарантирует, что основные компоненты уже прошли длительный цикл совершенствования на производстве.

По словам Дугана, производители тратят годы на отшлифовку таких конструкций. В результате покупатели получают машины, которые менее подвержены частым визитам на сервисные станции и сохраняют надежность силовых агрегатов на протяжении десятилетий.

Японские лидеры

Бренд Honda остается одним из фаворитов в вопросах долговечности, согласно рекомендациям Consumer Reports. Аналитик портала CarEdge.com Джастин Фишер считает модели Accord, Civic и CR-V настоящими победителями в категории сохранения стоимости и способности преодолевать большие дистанции. Мелани Массон с AutoInsurance.com отдельно отмечает кроссовер Honda CR-V как идеал надежности, который обеспечивает максимальную безопасность пассажиров и помогает предотвращать столкновения.

Корпорация Toyota традиционно сохраняет статус короля надежности. Несмотря на рост цен в 2026 году, такие модели как Camry, Highlander Hybrid и RAV4 полностью оправдывают инвестиции в их покупку. Особенно эксперты советуют не игнорировать минивэн Toyota Sienna, который при условии регулярного ухода способен без проблем прослужить более десяти лет.

Марка Lexus, по данным исследования JD Power, третий год подряд занимает первое место в общем рейтинге надежности. Вице-президент ACV Auctions Рэнди Бароне отмечает, что сочетание инженерного качества и низкой стоимости владения ставит седан Lexus LS на вершину рейтинга долговечности.

Прорыв корейских брендов

Компания CarEdge среди десяти самых надежных машин 2026 года назвала Hyundai и Kia, которые существенно улучшили показатели выносливости. Рэнди Бароне отмечает: "В последние годы Hyundai и Kia достигли заметных успехов в долгосрочной прочности, и все больше этих автомобилей хорошо держатся далеко за отметкой 200 000 км".

Особое внимание специалисты советуют обратить на Hyundai Elantra Hybrid и Kia Sorrento, которые демонстрируют высокие показатели безотказности. В частости модель Elantra Hybrid получила наивысший балл надежности от Consumer Reports на фоне жесткой конкуренции.