Які нові моделі автомобілів здатні прослужити понад десять років

Вибір надійного автомобіля суттєво знижує довгострокові витрати на обслуговування та підвищує його вартість при подальшому перепродажі. Аналітичні звіти компанії S&P Global демонструють, що середня тривалість експлуатації транспортних засобів наразі досягла рекордної позначки 12,8 року.

Стратегічний вибір

Експерти рекомендують надавати перевагу моделям 2026 року, які побудовані на вже перевірених платформах. Джастін Дуган із компанії AmericanTrucks.com зазначає: "Варто розглянути нові авто, створені з використанням зрілих платформ, що зазвичай означає меншу кількість збоїв протягом циклу експлуатації". Такий підхід гарантує, що основні компоненти вже пройшли тривалий цикл вдосконалення на виробництві.

За словами Дугана, виробники витрачають роки на відшліфовування таких конструкцій. У результаті покупці отримують машини, які менш схильні до частих візитів на сервісні станції та зберігають надійність силових агрегатів протягом десятиліть.

Японські лідери

Бренд Honda залишається одним з фаворитів у питаннях довговічності, згідно з рекомендаціями Consumer Reports. Аналітик порталу CarEdge.com Джастін Фішер вважає моделі Accord, Civic та CR-V справжніми переможцями у категорії збереження вартості та здатності долати великі дистанції. Мелані Массон з AutoInsurance.com окремо відзначає кросовер Honda CR-V як ідеал надійності, що забезпечує максимальну безпеку пасажирів та допомагає запобігати зіткненням.

Корпорація Toyota традиційно зберігає статус короля надійності. Попри зростання цін у 2026 році, такі моделі як Camry, Highlander Hybrid та RAV4 повністю виправдовують інвестиції у їхню покупку. Особливо експерти радять не ігнорувати мінівен Toyota Sienna, який за умови регулярного догляду здатен без проблем прослужити понад десять років.

Марка Lexus, за даними дослідження J.D. Power, третій рік поспіль посідає перше місце в загальному рейтингу надійності. Віцепрезидент ACV Auctions Ренді Бароне наголошує, що поєднання інженерної якості та низької вартості володіння ставить седан Lexus LS на вершину рейтингу довговічності.

Прорив корейських брендів

Компанія CarEdge серед десяти найнадійніших машин 2026 року назвала Hyundai та Kia, які суттєво покращили показники витривалості. Ренді Бароне зазначає: "Протягом останніх років Hyundai та Kia досягли помітних успіхів у довгостроковій міцності, і дедалі більше цих автомобілів добре тримаються далеко за позначкою 200 000 км".

Особливу увагу фахівці радять звернути на Hyundai Elantra Hybrid та Kia Sorrento, які демонструють високі показники безвідмовності. Модель Elantra Hybrid отримала найвищий бал надійності від Consumer Reports на тлі жорсткої конкуренції.