Какой подержанный кроссовер Honda CR-V самый лучший

Какой подержанный кроссовер Honda CR-V самый лучший

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 17:40
обновлено: 16:01
Подержанные кроссоверы Honda CR-V: какой лучше
2024 Honda CR-V Фото: caranddriver.com

За шесть поколений Honda CR-V превратилась из растрепанного хэтчбека с подъемом в популярный в мире кроссовер. Некоторые CR-V будут работать вечно, требуя лишь регулярной замены масла, а другие же заставят владельцев мучиться с бесконечными ремонтами.

Об этом написал Slash Gear.

Второе поколение (2002-2006)

Эта генерация стала самой легкой в истории серии K (около 1450 кг) и получила легендарный чрезвычайно прочный долговечный 160-сильный двигатель K24. Благодаря простой конструкции без турбин и вариаторов, кроссовер на механике разгонялся до 100 км/ч за 8,4 с. Но, несмотря на общую надежность, ранние модели имели серьезный недостаток — "черную смерть" кондиционера. Это критическая поломка компрессора, из-за которой вся система охлаждения забивалась металлической стружкой.

Шестое поколение (с 2023)

Эта модель является самым взрослым и комфортным CR-V, которая предлагает фантастическое качество езды, современные технологии и самое большое в истории серии грузовое пространство (до 2,17 м куб). Впрочем, несмотря на мощную гибридную систему (204 л.с.), авто кажется медленным. Модель надежная, хотя не избежала незначительных проблем первого года эксплуатации (вибрация зеркал, отслаивание обшивки или электронные ошибки). Шестое поколение CR-V остается замечательным и почти идеальным ежедневным транспортным средством.

Четвертое поколение (2012-2016)

Эта генерация считается посредственной, хотя была последней с надежным атмосферным 2,4-литровым двигателем K24. Автомобиль весом около 1590 кг был комфортным, но не быстрым. Главные недостатки: шумный салон и быстро устаревшие технологии. Также модели 2012-2014 годов имели дрожание трансмиссии, а версия 2015 года — периодическую вибрацию двигателя.



Первое поколение (1997-2001)

Этот CR-V, созданный на базе Civic, быстро завоевал поклонников благодаря своей практичности, фирменному стилю Honda "максимум человека, минимум механизма" и легендарному съемному столу для пикника. Его 2-литровый двигатель серии B считается очень надежным, с многочисленными сообщениями владельцев о пробегах более 420 000 км. Впрочем, с мощностью всего 126 л.с., авто было медленным, а салон — шумным и дешевым. Самой большой проблемой является безопасность. Даже для своего времени (2001 год) краш-тесты IIHS давали автомобилю предельную оценку, а по современным стандартам безопасность крайне устарела.

Третье поколение (2007-2011)

Эта генерация стала более стильной, лишившись внешнего запасного колеса, и была высоко оценена за изысканность, фантастическое грузовое пространство и надежный двигатель серии K. Самая большая проблема — распространенный выход из строя компрессора кондиционера. Также частым является стон заднего дифференциала, если игнорировать замену жидкости. Обе проблемы являются дорогостоящими в устранении, поэтому история обслуживания критически важна.

Пятое поколение (2017-2022)

Эта модель была просторной, изысканной и экономичной. Однако все омрачило печально известное фиаско 1,5-литрового турбодвигателя. Из-за того что прямой впрыск работал слишком холодно, несгоревшее топливо стекало в картер. Это приводило к неравномерной работе и отказам двигателя, и, как следствие, к коллективным искам.

Сергей Якуба
Автор:
Сергей Якуба
