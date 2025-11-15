Какие автомобили проездят 20 лет без серьезных поломок

Honda против Toyota. Фото: drive.com.au

Компания iSeeCars для рейтинга надежности изучила срок службы более 174 000 000 машин. Выяснилось, что только четыре бренда значительно превышают средний показатель отрасли по вероятности пробега более 400 000 км, и все они относятся к японской автомобильной промышленности.

Об этом сообщил сайт экспертной организации.

Выше среднего

Согласно анализу iSeeCars, Toyota занимает первое место среди брендов, автомобили которых имеют наибольшую прогнозируемую вероятность (17,8%) достичь пробега 400 000 км и более. Ее способность производить долговечные внедорожники (4Runner, Tundra) и седаны/гибриды (Avalon, Prius) способствует высокому рейтингу.

За Toyota следуют ее люксовое подразделение Lexus (второе место), Honda и ее премиальный бренд Acura. Эти четыре японские марки являются единственными, чьи показатели значительно превышают средний показатель по отрасли в 4,8%. Остальные 28 брендов имеют результаты ниже.

В категории нелюксовых автомобилей показатели выше среднего имеют только Toyota и Honda. В роскошном сегменте, кроме Lexus и Acura, в лидеры входят Tesla, Cadillac и Lincoln.

Вероятность пробега более 400 000 км

Toyota: 17,8% Lexus: 12,8% Honda: 10,8% Acura: 7,2% GMC: 4,6% Tesla: 4,6% Chevrolet: 4,5% Cadillac: 4,5% Mazda: 3,6% Ram: 3,5% Lincoln: 3,4% Ford: 3,1% Dodge: 2,5% Nissan: 2,4% Subaru: 2,3% Volvo: 2,2% Infiniti: 2,1% Mercedes-Benz: 1,7% Jeep: 1,3% Mitsubishi: 1,1%

Наименьшие шансы проехать 400 000 км без серьезных ремонтов имеют Kia (0,6%), Hyundai (0,6%), Buick (0,6%), Porsche (0,5%), Chrysler (0,5%), BMW (0,4%), Volkswagen (0,4%), Audi (0,3%), Land Rover (0,1%), Jaguar (0%), MINI (0%) и Maserati (0%).