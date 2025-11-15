Видео
Україна
Видео

Главная Авто Автомобили, которые проездят 20 лет без серьезных поломок

Автомобили, которые проездят 20 лет без серьезных поломок

Дата публикации 15 ноября 2025 15:45
обновлено: 14:49
Какие автомобили проездят 20 лет без серьезных поломок
Honda против Toyota. Фото: drive.com.au

Компания iSeeCars для рейтинга надежности изучила срок службы более 174 000 000 машин. Выяснилось, что только четыре бренда значительно превышают средний показатель отрасли по вероятности пробега более 400 000 км, и все они относятся к японской автомобильной промышленности.

Об этом сообщил сайт экспертной организации.

Выше среднего

Согласно анализу iSeeCars, Toyota занимает первое место среди брендов, автомобили которых имеют наибольшую прогнозируемую вероятность (17,8%) достичь пробега 400 000 км и более. Ее способность производить долговечные внедорожники (4Runner, Tundra) и седаны/гибриды (Avalon, Prius) способствует высокому рейтингу.

За Toyota следуют ее люксовое подразделение Lexus (второе место), Honda и ее премиальный бренд Acura. Эти четыре японские марки являются единственными, чьи показатели значительно превышают средний показатель по отрасли в 4,8%. Остальные 28 брендов имеют результаты ниже.

В категории нелюксовых автомобилей показатели выше среднего имеют только Toyota и Honda. В роскошном сегменте, кроме Lexus и Acura, в лидеры входят Tesla, Cadillac и Lincoln.

Вероятность пробега более 400 000 км

  1. Toyota: 17,8%
  2. Lexus: 12,8%
  3. Honda: 10,8%
  4. Acura: 7,2%
  5. GMC: 4,6%
  6. Tesla: 4,6%
  7. Chevrolet: 4,5%
  8. Cadillac: 4,5%
  9. Mazda: 3,6%
  10. Ram: 3,5%
  11. Lincoln: 3,4%
  12. Ford: 3,1%
  13. Dodge: 2,5%
  14. Nissan: 2,4%
  15. Subaru: 2,3%
  16. Volvo: 2,2%
  17. Infiniti: 2,1%
  18. Mercedes-Benz: 1,7%
  19. Jeep: 1,3%
  20. Mitsubishi: 1,1%

Наименьшие шансы проехать 400 000 км без серьезных ремонтов имеют Kia (0,6%), Hyundai (0,6%), Buick (0,6%), Porsche (0,5%), Chrysler (0,5%), BMW (0,4%), Volkswagen (0,4%), Audi (0,3%), Land Rover (0,1%), Jaguar (0%), MINI (0%) и Maserati (0%).

рейтинг Tesla авто Ford Mercedes-Benz Mitsubishi автомобиль Honda Nissan Toyota Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
