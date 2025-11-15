Какие автомобили проездят 20 лет без серьезных поломок

Автомобили, которые проездят 20 лет без серьезных поломок
Компания iSeeCars для рейтинга надежности изучила срок службы более 174 000 000 машин. Выяснилось, что только четыре бренда значительно превышают средний показатель отрасли по вероятности пробега более 400 000 км, и все они относятся к японской автомобильной промышленности.
Об этом сообщил сайт экспертной организации.
Выше среднего
Согласно анализу iSeeCars, Toyota занимает первое место среди брендов, автомобили которых имеют наибольшую прогнозируемую вероятность (17,8%) достичь пробега 400 000 км и более. Ее способность производить долговечные внедорожники (4Runner, Tundra) и седаны/гибриды (Avalon, Prius) способствует высокому рейтингу.
За Toyota следуют ее люксовое подразделение Lexus (второе место), Honda и ее премиальный бренд Acura. Эти четыре японские марки являются единственными, чьи показатели значительно превышают средний показатель по отрасли в 4,8%. Остальные 28 брендов имеют результаты ниже.
В категории нелюксовых автомобилей показатели выше среднего имеют только Toyota и Honda. В роскошном сегменте, кроме Lexus и Acura, в лидеры входят Tesla, Cadillac и Lincoln.
Вероятность пробега более 400 000 км
- Toyota: 17,8%
- Lexus: 12,8%
- Honda: 10,8%
- Acura: 7,2%
- GMC: 4,6%
- Tesla: 4,6%
- Chevrolet: 4,5%
- Cadillac: 4,5%
- Mazda: 3,6%
- Ram: 3,5%
- Lincoln: 3,4%
- Ford: 3,1%
- Dodge: 2,5%
- Nissan: 2,4%
- Subaru: 2,3%
- Volvo: 2,2%
- Infiniti: 2,1%
- Mercedes-Benz: 1,7%
- Jeep: 1,3%
- Mitsubishi: 1,1%
Наименьшие шансы проехать 400 000 км без серьезных ремонтов имеют Kia (0,6%), Hyundai (0,6%), Buick (0,6%), Porsche (0,5%), Chrysler (0,5%), BMW (0,4%), Volkswagen (0,4%), Audi (0,3%), Land Rover (0,1%), Jaguar (0%), MINI (0%) и Maserati (0%).
