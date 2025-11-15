Які автомобілі проїздять 20 років без серйозних поломок

Автомобілі, які проїздять 20 років без серйозних поломок
Компанія iSeeCars для рейтингу надійності вивчила термін служби понад 174 000 000 машин. Зʼясувалося, що лише чотири бренди значно перевищують середній показник галузі за ймовірністю пробігу понад 400 000 км, й усі вони належать до японської автомобільної промисловості.
Про це повідомив сайт експертної організації.
Вище середнього
Згідно з аналізом iSeeCars, Toyota посідає перше місце серед брендів, автомобілі яких мають найбільшу прогнозовану ймовірність (17,8%) досягти пробігу 400 000 км та більше. Її здатність виробляти довговічні позашляховики (4Runner, Tundra) та седани/гібриди (Avalon, Prius) сприяє найвищому рейтингу.
За Toyota йдуть її люксовий підрозділ Lexus (друге місце), Honda та її преміальний бренд Acura. Ці чотири японські марки є єдиними, чиї показники значно перевищують середній показник по галузі у 4,8%. Решта 28 брендів мають результати нижче.
У категорії нелюксових автомобілів показники вище середнього мають лише Toyota та Honda. У розкішному сегменті, окрім Lexus та Acura, до лідерів входять Tesla, Cadillac та Lincoln.
Ймовірність пробігу понад 400 000 км
- Toyota: 17,8%
- Lexus: 12,8%
- Honda: 10,8%
- Acura: 7,2%
- GMC: 4,6%
- Tesla: 4,6%
- Chevrolet: 4,5%
- Cadillac: 4,5%
- Mazda: 3,6%
- Ram: 3,5%
- Lincoln: 3,4%
- Ford: 3,1%
- Dodge: 2,5%
- Nissan: 2,4%
- Subaru: 2,3%
- Volvo: 2,2%
- Infiniti: 2,1%
- Mercedes-Benz: 1,7%
- Jeep: 1,3%
- Mitsubishi: 1,1%
Найменші шанси проїхати 400 000 км без серйозних ремонтів мають Kia (0,6%), Hyundai (0,6%), Buick (0,6%), Porsche (0,5%), Chrysler (0,5%), BMW (0,4%), Volkswagen (0,4%), Audi (0,3%), Land Rover (0,1%), Jaguar (0%), MINI (0%) та Maserati (0%).
