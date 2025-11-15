Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Автомобілі, які проїздять 20 років без серйозних поломок

Автомобілі, які проїздять 20 років без серйозних поломок

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 15:45
Оновлено: 14:49
Які автомобілі проїздять 20 років без серйозних поломок
Honda проти Toyota. Фото: drive.com.au

Компанія iSeeCars для рейтингу надійності вивчила термін служби понад 174 000 000 машин. Зʼясувалося, що лише чотири бренди значно перевищують середній показник галузі за ймовірністю пробігу понад 400 000 км, й усі вони належать до японської автомобільної промисловості.

Про це повідомив сайт експертної організації.

Реклама
Читайте також:

Вище середнього

Згідно з аналізом iSeeCars, Toyota посідає перше місце серед брендів, автомобілі яких мають найбільшу прогнозовану ймовірність (17,8%) досягти пробігу 400 000 км та більше. Її здатність виробляти довговічні позашляховики (4Runner, Tundra) та седани/гібриди (Avalon, Prius) сприяє найвищому рейтингу.

За Toyota йдуть її люксовий підрозділ Lexus (друге місце), Honda та її преміальний бренд Acura. Ці чотири японські марки є єдиними, чиї показники значно перевищують середній показник по галузі у 4,8%. Решта 28 брендів мають результати нижче.

У категорії нелюксових автомобілів показники вище середнього мають лише Toyota та Honda. У розкішному сегменті, окрім Lexus та Acura, до лідерів входять Tesla, Cadillac та Lincoln.

Також читайте:

В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці

BMW, Mercedes та Audi: у кого надійніші автомобілі

Рейтинг найбільш та найменш іржавих автомобілів

Ймовірність пробігу понад 400 000 км

  1. Toyota: 17,8%
  2. Lexus: 12,8%
  3. Honda: 10,8%
  4. Acura: 7,2%
  5. GMC: 4,6%
  6. Tesla: 4,6%
  7. Chevrolet: 4,5%
  8. Cadillac: 4,5%
  9. Mazda: 3,6%
  10. Ram: 3,5%
  11. Lincoln: 3,4%
  12. Ford: 3,1%
  13. Dodge: 2,5%
  14. Nissan: 2,4%
  15. Subaru: 2,3%
  16. Volvo: 2,2%
  17. Infiniti: 2,1%
  18. Mercedes-Benz: 1,7%
  19. Jeep: 1,3%
  20. Mitsubishi: 1,1%

Найменші шанси проїхати 400 000 км без серйозних ремонтів мають Kia (0,6%), Hyundai (0,6%), Buick (0,6%), Porsche (0,5%), Chrysler (0,5%), BMW (0,4%), Volkswagen (0,4%), Audi (0,3%), Land Rover (0,1%), Jaguar (0%), MINI (0%) та Maserati (0%).

рейтинг Tesla авто Ford Mercedes-Benz Mitsubishi автомобіль Honda Nissan Toyota Volvo
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації