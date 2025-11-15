Які автомобілі проїздять 20 років без серйозних поломок

Honda проти Toyota. Фото: drive.com.au

Компанія iSeeCars для рейтингу надійності вивчила термін служби понад 174 000 000 машин. Зʼясувалося, що лише чотири бренди значно перевищують середній показник галузі за ймовірністю пробігу понад 400 000 км, й усі вони належать до японської автомобільної промисловості.

Про це повідомив сайт експертної організації.

Вище середнього

Згідно з аналізом iSeeCars, Toyota посідає перше місце серед брендів, автомобілі яких мають найбільшу прогнозовану ймовірність (17,8%) досягти пробігу 400 000 км та більше. Її здатність виробляти довговічні позашляховики (4Runner, Tundra) та седани/гібриди (Avalon, Prius) сприяє найвищому рейтингу.

За Toyota йдуть її люксовий підрозділ Lexus (друге місце), Honda та її преміальний бренд Acura. Ці чотири японські марки є єдиними, чиї показники значно перевищують середній показник по галузі у 4,8%. Решта 28 брендів мають результати нижче.

У категорії нелюксових автомобілів показники вище середнього мають лише Toyota та Honda. У розкішному сегменті, окрім Lexus та Acura, до лідерів входять Tesla, Cadillac та Lincoln.

Ймовірність пробігу понад 400 000 км

Toyota: 17,8% Lexus: 12,8% Honda: 10,8% Acura: 7,2% GMC: 4,6% Tesla: 4,6% Chevrolet: 4,5% Cadillac: 4,5% Mazda: 3,6% Ram: 3,5% Lincoln: 3,4% Ford: 3,1% Dodge: 2,5% Nissan: 2,4% Subaru: 2,3% Volvo: 2,2% Infiniti: 2,1% Mercedes-Benz: 1,7% Jeep: 1,3% Mitsubishi: 1,1%

Найменші шанси проїхати 400 000 км без серйозних ремонтів мають Kia (0,6%), Hyundai (0,6%), Buick (0,6%), Porsche (0,5%), Chrysler (0,5%), BMW (0,4%), Volkswagen (0,4%), Audi (0,3%), Land Rover (0,1%), Jaguar (0%), MINI (0%) та Maserati (0%).