Який вживаний кросовер Honda CR-V найкращий

Який вживаний кросовер Honda CR-V найкращий

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 17:40
Оновлено: 16:01
Вживані кросовери Honda CR-V: який краще
2024 Honda CR-V Фото: caranddriver.com

За шість поколінь Honda CR-V перетворилася з розпатланого хетчбека з підйомом на популярний у світі кросовер. Деякі CR-V працюватимуть вічно, потребуючи лише регулярної заміни оливи, а інші ж змусять власників мучитись з нескінченними ремонтами.

Про це написав Slash Gear.

Друге покоління (2002–2006)

Ця генерація стала найлегшою в історії серії K (близько 1450 кг) та отримала легендарний надзвичайно міцний довговічний 160-сильний двигун K24. Завдяки простій конструкції без турбін та варіаторів, кросовер на механіці розганявся до 100 км/год за 8,4 с. Але, попри загальну надійність, ранні моделі мали серйозну ваду — "чорну смерть" кондиціонера. Це критична поломка компресора, через яку вся система охолодження забивалася металевою стружкою.

Шосте покоління (з 2023)

Ця модель є найдорослішим та найкомфортнішим CR-V, яка пропонує фантастичну якість їзди, сучасні технології та найбільший в історії серії вантажний простір (до 2,17 м куб). Втім, попри потужну гібридну систему (204 к.с.), авто здається повільним. Модель надійна, хоча не уникнула незначних проблем першого року експлуатації (вібрація дзеркал, відшаровування обшивки чи електронні помилки). Шосте покоління CR-V залишається чудовим та майже ідеальним щоденним транспортним засобом.

Четверте покоління (2012–2016)

Ця генерація вважається посередньою, хоча була останньою з надійним атмосферним 2,4-літровим двигуном K24. Автомобіль вагою близько 1590 кг був комфортним, але не швидким. Головні недоліки: галасливий салон та технології, що швидко застаріли. Також моделі 2012–2014 років мали тремтіння трансмісії, а версія 2015 року — періодичну вібрацію двигуна.



Перше покоління (1997–2001)

Цей CR-V, створений на базі Civic, швидко завоював шанувальників завдяки своїй практичності, фірмовому стилю Honda "максимум людини, мінімум механізму" та легендарному знімному столу для пікніка. Його 2-літровий двигун серії B вважається дуже надійним, з численними повідомленнями власників про пробіги понад 420 000 км. Втім, з потужністю лише 126 к.с., авто було повільним, а салон — галасливим та дешевим. Найбільшою проблемою є безпека. Навіть для свого часу (2001 рік) краш-тести IIHS давали автомобілю граничну оцінку, а за сучасними стандартами безпека вкрай застаріла.

Третє покоління (2007–2011)

Ця генерація стала стильнішою, позбувшись зовнішнього запасного колеса, і була високо оцінена за вишуканість, фантастичний вантажний простір та надійний двигун серії K. Найбільша проблема — поширений вихід з ладу компресора кондиціонера. Також частим є стогін заднього диференціала, якщо ігнорувати заміну рідини. Обидві проблеми є дорогими в усуненні, тому історія обслуговування критично важлива.

П'яте покоління (2017–2022)

Ця модель була просторою, вишуканою та економічною. Проте усе затьмарило сумнозвісне фіаско 1,5-літрового турбодвигуна. Через те що пряме впорскування працювало надто холодно, незгоріле паливо стікало в картер. Це призводило до нерівномірної роботи та відмов двигуна, і, як наслідок, до колективних позовів.

рейтинг авто поради автомобіль Honda вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
