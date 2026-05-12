Шанс для покупця: чому нові авто швидко втрачають у ціні

Mercedes EQE 2021 року. Фото: topgear.com

Купівля нового автомобіля у 2026 році супроводжується стрімким падінням його ринкової вартості вже у перші місяці експлуатації. Власники сучасних моделей втрачають до 30% ціни протягом першого року, а через три роки збитки можуть сягнути половини початкової суми. Найкритичніша ситуація спостерігається в сегменті електромобілів, де окремі екземпляри знецінюються майже на дві третини.

Причини падіння

Падіння вартості нових транспортних засобів в Європі у 2026 році відбувається значно швидше, ніж десятиліття тому. Виробники вдаються до агресивного зниження цін на нові моделі, що автоматично змушує власників вживаних авто суттєво поступатися при перепродажі. Позаяк пропозиція на ринку часто перевищує попит, покупці диктують власні умови, ігноруючи дорогі пропозиції минулих сезонів.

Технологічний прогрес також стає ворогом збереження капіталу, особливо серед електричного транспорту. Моделі трирічної давнини виглядають застарілими на тлі новинок з вищою швидкістю заряджання та сучаснішим програмним забезпеченням. Наприклад, новий Volkswagen ID.3 Neo підтримує зарядку на 175 кВт, тоді як версія 2022 року лише на 135 кВт, що суттєво впливає на кінцеву ціну.

Порівняння лідерів

Аналіз ринкових тенденцій показує, що електромобілі втрачають вартість значно швидше за аналоги з двигунами внутрішнього згоряння. Електричний Mercedes EQE знецінюється на 69,7%, тоді як класичний E-Klasse втрачає 49,3% ціни. Схожа ситуація спостерігається і в бюджетному сегменті, де різниця у втраті вартості між моделями може сягати 26%.

Популярні кросовери також підпадають під цей тренд: електрична Skoda Enyaq втрачає 51,7% вартості проти 33% у дизельного Kodiaq. Навіть масові моделі на кшталт Volkswagen ID.3 знецінюються на 51,2%, випереджаючи за цим показником легендарний Golf. Покупці вживаної техніки побоюються деградації батарей, тому ціни на електрокари падають швидше за будь-які прогнози.

Збереження вартості

Найкраще утримують свою ціну японські пікапи та спортивні автомобілі, що демонструють виняткову стабільність на ринку. Porsche 911 втрачає за п'ять років лише 11% вартості, стаючи одним з найвигідніших активів для перепродажу. Такі моделі мають стабільний попит серед колекціонерів, тому їхня ціна майже не залежить від загальних ринкових коливань.

Серед масових брендів лідером залишається Toyota Tacoma, яка зберігає 80% своєї початкової вартості після п'яти років використання. Honda Civic також демонструє гарний результат із втратою лише 23% ціни за аналогічний період. Надійність та простота обслуговування цінуються покупцями понад усе, тому ці моделі залишаються вигідною інвестицією для перших власників.

Можливості купівлі

Стрімке знецінення стає катастрофою для продавців, але створює унікальні можливості для тих, хто шукає вживаний автомобіль у 2026 році. Наприклад, Volkswagen ID.3 з потужною батареєю 77 кВт-год сьогодні можна придбати за 17 000 євро, хоча новим він коштував майже 49 000 євро. Технічний стан таких машин зазвичай залишається відмінним, покупець отримує сучасний транспорт за третину ціни.

Для вибору вигідної угоди варто звертати увагу на моделі преміумсегмента та електромобілі, що пройшли пік падіння вартості. Ринок 2026 року дозволяє стати власником престижного авто за ціною бюджетного хетчбека.

Ситуація дещо нагадує ринок смартфонів: купівля трирічного вживаного авто стає раціональнішим кроком, ніж інвестиція в нову модель з салону.

