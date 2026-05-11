Дешеві вживані авто, які розорять власників на ремонтах

Opel Astra J 2012 року. Фото: infocar.ua

Вживані авто часто приваблюють низькою ціною та гарним оснащенням, проте за блискучим кузовом нерідко ховаються технічні рішення, здатні спустошити бюджет. Купівля таких машин перетворюється на лотерею, де шанс на програш є високим через конструктивні прорахунки виробників. Невдалий вибір моделі призводить до нескінченних витрат на відновлення основних вузлів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Французькі пастки

Renault Megane та Clio з бензиновим двигуном об'ємом 1,2 л та роботизованою коробкою передач часто рекламують як економні міські варіанти. Насправді такий агрегат демонструє підвищене споживання мастила та надмірну чутливість до пального, рідко долаючи позначку 200 000 км. Роботизована трансмісія страждає від перегріву електроніки, а вартість її відновлення стартує від 2000 доларів.

Peugeot та Citroen з турбомотором 1,6 л першого покоління також потрапили до переліку небезпечних покупок. Цей двигун вважається одним з найгірших в історії через розтягування ланцюга ГРМ, несправності турбіни та схильність до раптового заклинювання. Навіть багате оснащення з панорамними дахами не компенсує ризик дорогого ремонту, що стає неминучим після 150 000 км пробігу.

Японські дефекти

Suzuki Vitara з атмосферним двигуном 2,4 л на перший погляд здається простою конструкцією без зайвої електроніки. Проте власники масово стикаються з критичною проблемою тріщин у блоці циліндрів, які виникають самі по собі під час експлуатації. Такий дефект змушує проводити капітальний ремонт або купувати інший двигун, ціна якого перевищує 3000 доларів.

Попри статус японського авто, комфорт цієї моделі залишається на низькому рівні через слабку шумоізоляцію та жорстку підвіску. Якість матеріалів салону та постійні сторонні звуки під час руху лише підкреслюють невдалість вибору. Висока вартість запчастин для старого позашляховика робить його утримання економічно недоцільним для ощадливого автомобіліста.

Європейські ризики

Opel Astra J з турбодвигуном 1,6 л та автоматичною коробкою передач приваблює динамікою та сучасним інтер'єром. Однак поєднання малого об'єму та турбіни призводить до постійного перегріву та передчасного зносу поршневої групи. Автоматична трансмісія Aisin, яку GM тоді переробила під Opel, також страждає від недостатнього охолодження, що швидко виводить її з ладу в міських заторах.



Volvo V70 третього покоління 2010–2011 років випуску з бензиновим мотором 1,6 л часто коштує значно дешевше за дизельні аналоги. Причина криється у використанні ранніх двигунів Ecoboost та трансмісій PowerShift, які мають вкрай низький ресурс. Власник ризикує витратити понад 4000 доларів на ремонт двигуна та коробки, після чого машину буде майже неможливо продати.

Італійський стиль

Alfa Romeo 147 приваблює емоційним дизайном, але вимагає виключно оригінальних запчастин та дуже частого сервісу. Складна електрика часто дає збої, а багатоважільна підвіска не витримує тривалої експлуатації на неякісному покритті. Навіть механічні коробки передач цього бренду можуть виявитися менш надійними за класичні автомати.

Без регулярного обслуговування кожні 5000 км цей автомобіль стає джерелом постійних фінансових втрат. Економія на деталях або використання замінників призводить до ланцюгової реакції поломок. Низька ціна на вторинному ринку, що становить близько 5000 доларів, є прямим відображенням високих витрат на ремонт, які чекають на нового власника цієї моделі.

Американський неліквід

Chevrolet Epica та Evanda пропонують високий рівень комфорту та великий салон за мінімальні кошти. Проте двигуни об'ємом 2,5 л страждають від постійного масложору, а автоматичні коробки важко піддаються ремонту через дефіцит запчастин. Попри плавність ходу, ці моделі вважаються вкрай неліквідними на ринку.

Купівля таких машин часто завершується тим, що власник не може їх продати навіть за 3000 доларів. Відсутність попиту пояснюється складністю обслуговування трансмісій Aisin, перероблених компанією GM, та проблемами з двигунами. Хоча відчуття від їзди можуть бути приємнішими за бюджетні малолітражки, технічні ризики роблять цей вибір помилковим.

