Дешевые подержанные авто, которые разорят владельцев на ремонтах

Opel Astra J 2012 года. Фото: infocar.ua

Подержанные авто часто привлекают низкой ценой и хорошим оснащением, однако за блестящим кузовом нередко скрываются технические решения, способные опустошить бюджет. Покупка таких машин превращается в лотерею, где шанс на проигрыш высок из-за конструктивных просчетов производителей. Неудачный выбор модели приводит к бесконечным затратам на восстановление основных узлов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Французские ловушки

Renault Megane и Clio с бензиновым двигателем объемом 1,2 л и роботизированной коробкой передач часто рекламируют как экономные городские варианты. На самом деле такой агрегат демонстрирует повышенное потребление масла и чрезмерную чувствительность к топливу, редко преодолевая отметку 200 000 км. Роботизированная трансмиссия страдает от перегрева электроники, а стоимость ее восстановления стартует от 2000 долларов.

Peugeot и Citroen с турбомотором 1,6 л первого поколения также попали в перечень опасных покупок. Этот двигатель считается одним из худших в истории из-за растяжения цепи ГРМ, неисправности турбины и склонности к внезапному заклиниванию. Даже богатое оснащение с панорамными крышами не компенсирует риск дорогостоящего ремонта, который становится неизбежным после 150 000 км пробега.

Японские дефекты

Suzuki Vitara с атмосферным двигателем 2,4 л на первый взгляд кажется простой конструкцией без лишней электроники. Однако владельцы массово сталкиваются с критической проблемой трещин в блоке цилиндров, которые возникают сами по себе во время эксплуатации. Такой дефект заставляет проводить капитальный ремонт или покупать другой двигатель, цена которого превышает 3000 долларов.

Несмотря на статус японского авто, комфорт этой модели остается на низком уровне из-за слабой шумоизоляции и жесткой подвески. Качество материалов салона и постоянные посторонние звуки во время движения лишь подчеркивают ошибку выбора. Высокая стоимость запчастей для старого внедорожника делает его содержание экономически нецелесообразным для бережливого автомобилиста.

Европейские риски

Opel Astra J с турбодвигателем 1,6 л и автоматической коробкой передач привлекает динамикой и современным интерьером. Однако сочетание малого объема и турбины приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу поршневой группы. Автоматическая трансмиссия Aisin, которую GM тогда переделала под Opel, также страдает от недостаточного охлаждения, что быстро выводит ее из строя в городских пробках.



Volvo V70 третьего поколения 2010-2011 годов выпуска с бензиновым мотором 1,6 л часто стоит значительно дешевле дизельных аналогов. Причина кроется в использовании ранних двигателей Ecoboost и трансмиссий PowerShift, которые имеют крайне низкий ресурс. Владелец рискует потратить более 4000 долларов на ремонт двигателя и коробки, после чего машину будет почти невозможно продать.

Итальянский стиль

Alfa Romeo 147 привлекает эмоциональным дизайном, но требует исключительно оригинальных запчастей и очень частого сервиса. Сложная электрика часто дает сбои, а многорычажная подвеска не выдерживает длительной эксплуатации на некачественном покрытии. Даже механические коробки передач этого бренда могут оказаться менее надежными, чем классические автоматы.

Без регулярного обслуживания каждые 5000 км этот автомобиль становится источником постоянных финансовых потерь. Экономия на деталях или использование заменителей приводит к цепной реакции поломок. Низкая цена на вторичном рынке, составляющая около 5000 долларов, является прямым отражением высоких затрат на ремонт, которые ждут нового владельца этой модели.

Американский неликвид

Chevrolet Epica и Evanda предлагают высокий уровень комфорта и большой салон за минимальные деньги. Однако двигатели объемом 2,5 л страдают от постоянного масложера, а автоматические коробки трудно поддаются ремонту из-за дефицита запчастей. Несмотря на плавность хода, эти модели считаются крайне неликвидными на рынке.

Покупка таких машин часто завершается тем, что владелец не может их продать даже за 3000 долларов. Отсутствие спроса объясняется сложностью обслуживания трансмиссий Aisin, переработанных компанией GM, и проблемами с двигателями. Хотя ощущения от езды могут быть приятнее бюджетных малолитражек, технические риски делают этот выбор ошибочным.

