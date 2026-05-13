Пять кроссоверов надежнее Honda CR-V

Кроссовер Honda CR-V долгое время считался эталоном семейного автомобиля благодаря экономичности и выносливости. Однако последние исследования показывают, что определенные версии популярной модели имеют недостатки качества сборки или отдельных агрегатов. Общий рейтинг надежности этой машины составляет 83 балла из 100 возможных по версии JD Power. Существует как минимум пять конкурентов, которые демонстрируют лучшие результаты и предлагают высокую долговечность.

Корейская доступность

Hyundai Venue 2026 года выпуска подходит для водителей с ограниченным бюджетом, которые не готовы жертвовать качеством. Несмотря на статус одной из самых маленьких моделей, кроссовер получил высокую оценку надежности 86 баллов.

Под капотом установлен двигатель объемом 1,6 л мощностью 121 л.с. Топливо потребляется умеренно: примерно 8,1 л/100 км в городе и 7,6 л/100 км на трассе. Хотя объем багажника не слишком большой, компактные размеры делают автомобиль идеальным для ежедневных городских поездок по узким улицам.

Американская выносливость

Chevrolet Trailblazer 2026 предлагает просторный салон без габаритов полноразмерных внедорожников. Рейтинг надежности модели достиг 88 баллов. Средний расход топлива для версии с полным приводом составляет около 8,7 л/100 км в смешанном цикле.

Линейка двигателей включает турбированные агрегаты объемом 1,2 л и 1,3 л которые выдают до 155 л.с. Переднеприводные версии оснащены вариатором, а полноприводные варианты получили 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Ford Bronco Sport 2026 года также получил 88 баллов за надежность и предлагает систему полного привода уже в базовой комплектации. Модель оснащается двигателями объемом 1,5 л мощностью 180 л.с. или турбодвигателем 2 л на 250 л.с. Расход топлива на шоссе составляет около 7,1 л/100 км.

Премиальное качество

BMW X6 2026 доказывает, что роскошные кроссоверы могут быть очень выносливыми, получив 89 баллов рейтинга. Модель комплектуется 3-литровым двигателем с мягкой гибридной системой мощностью 375 л.с. Тяга передается на все колеса через 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Автомобиль ценят за высокое качество сборки и удобные технологические интерфейсы. Салон остается очень тихим, а форма купеобразного кузова не мешает пассажирам, хотя багажный отсек несколько ограничен для больших грузов.

Buick Encore GX 2026 года стал абсолютным победителем списка с показателем 90 баллов. Кроссовер предлагает премиальный комфорт за бюджетный прайс. Турбированные двигатели объемом 1,2 л и 1,3 л обеспечивают мощность до 155 л.с. Пространство внутри остается практичным для повседневных нужд. Более дорогие комплектации предлагают беспроводную зарядку и подогрев сидений и руля.

