Найкращий дизельний двигун Honda має лише один недолік

Двигун Honda 2.2 i-CTDi.

Honda протягом багатьох десятиліть принципово відмовлялася від розробки дизельних силових агрегатів, використовуючи для європейського ринку сторонні мотори компанії Rover або Isuzu. Проте на початку 2000-х років інженери бренду представили свій повністю унікальний та перший авторитетний дизель 2.2 i-CTDi. З сьогоднішньої перспективи цей двигун можна впевнено назвати однією з найкращих та найвитриваліших конструкцій XXI століття. Попри складну повністю алюмінієву структуру, мотор без серйозних втручань здатний долати дистанції понад 500 000 км. Надійна паливна система від німецької фірми Bosch та водяне охолодження турбіни Garrett забезпечують феноменальну стійкість до критичних навантажень.

Головна вада

Попри безліч інженерних переваг та чудові відгуки водіїв, цей двигун отримав одну дійсно велику ваду. Автовиробник встановлював його на дуже обмежену лінійку власних моделей і ніколи не ділився ліцензією з іншими автомобільними брендами. Виробництво цього успішного силового агрегату згорнули досить швидко, замінивши його наступним поколінням, через що знайти на вторинному ринку живий автомобіль без наскрізної корозії кузова з цим двигуном стає дедалі складніше.

Повний перелік моделей, під капотом яких офіційно працював цей мотор:

Honda Accord

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Civic

Додатковим мінусом можна назвати повну відсутність варіантів форсування, позаяк двигун випускався виключно в єдиній версії потужності на 140 к.с. та 340 Нм крутного моменту. Він не перетворював автомобілі на швидкісні ракети, проте забезпечував солідну тягу з низьких обертів, повну відсутність ефекту турбоями та високу культуру роботи. На машинах з механічною коробкою передач обов'язково встановлювали двомасове колесо, а в альтернативних версіях застосовували витривалий фірмовий 5-ступеневий автомат.

Питання обслуговування

Серед дитячих хвороб ранніх років випуску фіксувалися тріщини випускного колектора та дефекти паливної помпи, проте ці проблеми безплатно усувалися офіційними дилерами за гарантією.

В умовах зимової експлуатації водії іноді стикаються з ускладненим запуском за низьких температур, що викликано неефективною роботою штатного підігрівача паливного фільтра.

Для профілактики збоїв високоточний паливний фільтр рекомендується оновлювати щорічно під час кожної заміни моторної оливи.

Найважливішим елементом конструкції є привід газорозподільного механізму з міцним ланцюгом, який за умови використання якісної оливи витримує 500 000 кілометрів. Проте капітальний ремонт цього вузла вимагає виключно оригінальних запчастин OEM, вартість яких разом із роботою може досягати космічних цифр. Дешеві ліцензійні замінники від сторонніх виробників швидко виходять з ладу вже за 5000–10 000 км. Тому, купуючи вживану машину з нещодавно заміненим ланцюгом ГРМ, слід проявляти максимальну обережність, позаяк висока ймовірність наявності всередині неякісних деталей.

