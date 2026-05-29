Найкращі дизельні двигуни, які служитимуть вічно

Дизельні силові агрегати розробки минулих десятиліть досі мають величезну популярність на вторинному авторинку завдяки солідному крутному моменту в межах 300–400 Нм та високій паливній економічності. Попри достатню масу середньорозмірних сімейних автомобілів, такі мотори здатні демонструвати середню витрату пального на рівні всього 5 л/100 км у змішаному циклі руху. Більшість зразків здатні безперебійно працювати до 250 000–300 000 км пробігу. На ринку виділяється кілька визнаних лідерів, які за умови правильного догляду та регулярного сервісу демонструють зразкову довговічність.

Німецькі традиції

Найвідомішим представником німецького дизельного сімейства є двигун 2.0 TDI від німецького концерну VAG, який дебютував у 2003 році й досі встановлюється на безліч моделей. Ранні версії цього мотора оснащувалися не надто тихими, але міцними насос-форсунками, проте серйозною проблемою тих років стали тріщини циліндричних головок, дефекти оливних помп та слабкий привід ГРМ. Комплексне відновлення такого старого агрегату може легко перевищити ринкову вартість вживаного автомобіля.

Справжній прорив у надійності відбувся у 2008 році з переходом на передову паливну систему Common Rail під маркуванням 2.0 TDI CR. Оновлена конструкція позбулася дитячих хвороб та легко долає планку в 400 000–500 000 км, вимагаючи лише своєчасного оновлення фільтрів. Окрему обережність механіки радять проявляти лише до екстремальних версій з подвійним турбонаддувом потужністю 240 к.с., які є надзвичайно дорогими в утриманні.

Французький прогрес

Мотор 2.0 dCi від альянсу Renault-Nissan випускається з 2006 року. Агрегат отримав міцний чавунний блок, алюмінієву головку, витривалий ланцюговий привід газорозподільного механізму та високонадійну паливну апаратуру Bosch. Під час останньої модернізації мотор отримав систему SCR з необхідністю заправки AdBlue, а його потужність у різних версіях варіюється від 90 до 200 к.с.

Офіційний заводський регламент передбачав оновлення мастила кожні 30 000 км для зниження витрат комерційних флотів, що вкрай негативно позначалося на стані вкладишів колінчастого вала. Проте, якщо попередній власник міняв оливу кожні 10 000–15 000 км, цей двигун здатний без капітального втручання проїхати 400 000–500 000 км.

Абсолютна стійкість

Справжнім еталоном пасивної міцності вважається легендарний французький двигун 2.0 HDI від концерну PSA, випущений у 1998 році. Перші 8-клапанні версії на 90 або 109 к.с. взагалі не мали примхливих двомасових маховиків та сажових фільтрів, отримавши статус невбиваних. Згодом з'явилися прогресивніші 16-клапанні модифікації потужністю до 180 к.с. з ременем ГРМ, який вимагає недорогого оновлення кожні 120 000 км.

Цей дизель виявився настільки успішним, що його активно закуповували інші відомі світові бренди. Побачити цей надійний силовий агрегат під капотом можна на багатьох популярних моделях: Ford Focus, Mondeo, Kuga та Galaxy, Suzuki Vitara та Grand Vitara, Volvo S40, V50, V70 та S80.

Інші альтернативи

Світова індустрія пропонує ще кілька гідних дволітрових варіантів високої міцності, серед яких виділяється італійський двигун 2.0 MultiJet. Цей мотор відмінно зарекомендував себе на автомобілях марок Fiat, Alfa Romeo та Opel.

Німецький 2,1-літровий CDI від Mercedes-Benz понад два десятиліття успішно закривав потреби як утилітарних фургонів, так і представницьких седанів преміумкласу.

Поза межами європейського ринку лідерство надійно утримує корейський дизель 2.0 CRDi від концерну Hyundai/Kia. Дані силові агрегати демонструють чудову динаміку розгону, проте експерти категорично не рекомендують обирати їх для суто міської експлуатації через швидке накопичення сажі.

