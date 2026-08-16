Топ синтетических моторных масел: рейтинг брендов от худших к лучшим

Покупка синтетического масла. Фото: autozone.com

Правильно подобранное синтетическое моторное масло гарантирует надежную защиту деталей автомобиля от износа, предотвращает образование шлама и продлевает срок службы двигателя. На рынке представлено большое количество марок, которые существенно отличаются по составу, присадкам и цене. Специалисты провели обзор популярных брендов синтетики, расположив их от бюджетных вариантов до бесспорных лидеров.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Доступные бренды

Бюджетные марки Kirkland от сети Costco и Super Tech от Walmart производятся известными профильными концернами. Они обеспечивают достойную базовую защиту для обычных городских автомобилей и выдерживают межсервисные пробеги до 16 000 км.

Бренд STP привлекает наличием специальных защитных присадок, а американская марка AMSOIL предлагает премиальную синтетику с расширенной заводской гарантией защиты двигателя на 40 000 км.

Марка Quaker State выделяется длительным сотрудничеством с концерном Hyundai. А универсальная линейка Rotella от Shell прекрасно подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

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Французский бренд Motul разрабатывает специализированные серии масел при участии инженеров Honda, Toyota, General Motors, Renault и Volkswagen. Для экстремальных нагрузок также выделяют марку Red Line с повышенной термостойкостью составов.

Премиальные лидеры

Немецкий бренд Liqui Moly имеет официальные допуски для автомобилей Opel, Jaguar, Fiat и Renault и активно используется в европейских автомобилях.

Марка Royal Purple заслужила признание благодаря фирменному запатентованному комплексу присадок, а масла Pennzoil создаются на основе природного газа для обеспечения чистоты поршневой группы.

Классический бренд Valvoline предлагает специальные линейки для гибридов, моделей с большим пробегом и спорткаров.

Специализированные масла Castrol обеспечивают защиту от шлама, которая в шесть раз превосходит стандартные требования, и являются оригинальным маслом для автомобилей Ford, Volvo, Land Rover, Subaru и Mitsubishi.

Победителем рейтинга стал бренд Mobil 1. Он является бестселлером на рынке и обеспечивает надежную защиту цепи ГРМ и деталей двигателя даже при самых экстремальных температурах.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда на самом деле следует менять моторное масло в дизельном автомобиле. По словам механиков, стандартные межсервисные регламенты теряют смысл, поскольку дизельное топливо при сгорании выделяет большое количество сажи.

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